W święta na naszych stołach tradycyjnie królują makowce, kutia, ryby, barszcz i kapusta. Warto jednak urozmaicić świąteczne menu nietypowymi innowacjami! Sprawdź nasze pomysły i zainspiruj się!

1. Przyrządź pierogi z nietypowym farszem

Nie wszyscy lubią pierogi z kapustą i grzybami, może warto więc pomyśleć o przyrządzeniu ich w lekko nietypowej wersji? To dobre rozwiązanie zwłaszcza wtedy, gdy gościem na wigilijnej wieczerzy ma być małe dziecko. Proponujemy przygotowanie pierogów ze śliwkami z przepisu Ani Starmach lub pierogów z rybą z przepisu Magdy Gessler.

2. Postaw na zdrowe przekąski

Jeśli po świętach zazwyczaj czujesz się bardzo przejedzona, pomyśl o wprowadzeniu zdrowych przekąsek. Pomiędzy posiłkami warto przegryźć coś, co zawiera dużo błonnika, a tym samym ułatwia trawienie. Dobrze sięgnąć też po orzechy, które mogą wręcz wspierać nas w walce o szczupłą sylwetkę (zwłaszcza pistacje).

3. Zrezygnuj z panierek

Uwielbiamy wzbogacać potrawy panierkami, co w święta może doprowadzić do prawdziwej kumulacji niepotrzebnych kalorii, a dodatkowo nadmiernie obciążyć nasz żołądek.

Upiecz karpia, zamiast go smażyć! Istnieje też inny sposób na rezygnację z niezdrowych dodatków - zamiast przygotowywać tradycyjną panierkę, przyrządź ją z orzechów.

4. Przygotuj oryginalną zupę

Nie chcesz w Wigilię serwować barszczyku z uszkami ani grzybowej? Przygotuj nietypową zupę - np. migdałową, piernikową, zupę rybną lub zupę z suszonych śliwek.

Jeśli jednak zdecydujesz się na sięgnięcie po tradycyjny przepis, może nie gotuj uszek, a zamiast tego przyrządź barszcz czerwony z rybnymi kulkami?

