W naszej kuchni istnieje wiele produktów, które zazwyczaj trafiają do kosza, a które mogłyby znaleźć kolejne zastosowanie. Przykładem mogą być szypułki truskawek, pestki z awokado, a nawet… woda po gotowaniu ryżu. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest bezużyteczna, okazuje się, że ma mnóstwo właściwości zdrowotnych i kosmetycznych. Wylewanie jej do zlewu to naprawdę zły pomysł. Dowiedzmy się, dlaczego warto ją zatrzymać.

Woda po ryżu, szczególnie ugotowanym bez dodatku soli, to prawdziwe bogactwo składników odżywczych. Tradycyjnie używana od wieków przez kobiety z krajów Azji, takich jak Japonia czy Chiny, zawiera witaminy z grupy B, kwas foliowy, żelazo, potas, magnez oraz cynk. Te mikroelementy nie tylko wpływają pozytywnie na zdrowie, ale także na funkcjonowanie mózgu, wspomagając koncentrację i pamięć.

Znaną właściwością wody po ryżu ugotowanym bez soli jest to, że skutecznie zwalcza popularne problemy trawienne, takie jak biegunka, wymioty czy zaparcia. Picie 3 szklanek wody po ryżu dziennie skutecznie zwalcza te dolegliwości.

Ze względu na swoje łagodzące właściwości, polecana jest również kobietom w ciąży – w Meksyku znany jest zwyczaj spożywania nawet do 10 szklanek dziennie, by wspierać zdrowie zarówno matki, jak i dziecka.

Woda po ryżu to nie tylko wsparcie dla trawienia. Zawarte w niej składniki mogą korzystnie wpłynąć na obniżenie poziomu cholesterolu i regulację poziomu cukru we krwi, co jest szczególnie istotne dla osób z problemami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca. Jest również naturalnym źródłem energii, dzięki obecności węglowodanów, co sprawia, że picie jej po treningu może być doskonałym sposobem na regenerację.

Warto też wspomnieć o właściwościach wody ryżowej w kontekście odporności organizmu. Zawarty w niej cynk i magnez wzmacniają układ immunologiczny, co jest szczególnie ważne w okresie wzmożonych infekcji.

fot. Picie wody po gotowaniu ryżu ma wiele zalet: wspiera zdrowie i urodę/Adobe Stock, Anna Fedorova

Woda ryżowa to również ceniony składnik w kosmetyce naturalnej. Dzięki bogactwu witamin i minerałów ma szerokie zastosowanie zarówno w pielęgnacji skóry, jak i włosów.

Woda ryżowa a pielęgnacja włosów

Wodę ryżową można wykorzystać jako płukankę wzmacniającą włosy. Zawarte w niej proteiny sprawiają, że pasma stają się mocniejsze, bardziej lśniące i odporne na uszkodzenia. Regularne stosowanie wody ryżowej na włosy poprawia ich strukturę, przeciwdziała rozdwajaniu się końcówek i nadaje fryzurze zdrowy blask. Azjatki, znane z wyjątkowo długich i lśniących włosów, stosują ten rytuał od pokoleń.

Woda ryżowa a pielęgnacja skóry

Woda po gotowaniu ryżu to doskonały kosmetyk nawilżający skórę twarzy. Dzięki właściwościom zatrzymywania wilgoci w naskórku, działa jak naturalny tonik, pomagając w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia.

Zawarte w niej witaminy, takie jak B6, oraz mikroelementy, takie jak cynk i żelazo, pomagają w walce z niedoskonałościami skóry, takimi jak trądzik czy przebarwienia. Cynk przyspiesza gojenie ran, a żelazo wspomaga regenerację skóry, poprawiając jej elastyczność i koloryt.

Woda ryżowa jako naturalny peeling

Dzięki delikatnej konsystencji, woda ryżowa może być stosowana jako naturalny domowy peeling do twarzy. Regularne przemywanie nią skóry pomaga złuszczać martwy naskórek, pozostawiając cerę gładką i odświeżoną. Dodatkowo, stosowanie wody ryżowej łagodzi podrażnienia i zmniejsza zaczerwienienia, co czyni ją idealnym środkiem dla osób o wrażliwej skórze.

Aby w pełni wykorzystać właściwości wody po ryżu, warto znać odpowiednią metodę jej przygotowania. Najlepiej używać ryżu ekologicznego, który nie zawiera chemicznych dodatków. Gotuj ryż w dużej ilości wody, nie dodając soli.

Po ugotowaniu odcedź ryż, a wodę pozostaw do ostygnięcia. Można ją przechowywać w lodówce przez 2–3 dni i pić lub stosować jako kosmetyk.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.07.2020.

