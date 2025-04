Eksperci są zgodni, że sezon na truskawki w 2020 roku właśnie się rozpoczął. Na targach pojawia się coraz więcej sprzedawców, którzy oferują wyhodowane przez siebie owoce. Z każdym dniem wybór robi się coraz większy i coraz trudniej zdecydować, które truskawki wybrać. Też nie wiesz, czym się kierować? Wystarczy, że uważnie im się przyjrzysz.

Jak kupić dobre truskawki?

W sklepach spożywczych i na bazarkach pełno jest łubianek z pięknymi i dorodnymi truskawkami. Niestety, bardzo ładne owoce, które mocno połyskują w świetle to najczęściej towar importowany z innych krajów. Mogą nie być tak smaczny, jak nasze krajowe truskawki. Z reguły nie mają one odpowiedniego zapachu, a smak jest bardzo wodnisty.

Jakie truskawki wybrać? Zwracaj uwagę na różnorodność kształtów i głęboki, czerwony (niemal bordowy) kolor. Im głębszy, tym owoc będzie bardziej soczysty i słodszy. Truskawki nie muszą być duże. Rozmiar nie świadczy o ich jakości.

Jest również jeden element, który powinien od razu cię zaalarmować. Chodzi o przebarwienia - bladych lub zielonych częściach. To znak, że truskawka nie leżakowała odpowiednio długo na słońcu i może być niedojrzała oraz kwaśna. Musimy też uważać na wgniecenia, czy obicia, bowiem są to miejsca, w których może zalegnąć się pleśń.

Ile kosztują truskawki w 2020 roku?

W 2020 roku pierwsze polskie truskawki kosztują od 18 do 22 zł za kilogram. To cena niższa niż rok temu, kiedy owoce te kosztowały od 23 do 25 zł.

Niestety większość rolników informuje, że ceny te mogą drastycznie wzrosnąć. W całym kraju brakuje pracowników sezonowych do zbiorów, którzy najczęściej przyjeżdżali do Polski z Ukrainy.

