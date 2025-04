Droga do serca wiedzie przez żołądek, a nic nie smakuje lepiej niż potrawa przygotowana z myślą o bliskiej osobie. Walentynki to idealna okazja, by zamiast klasycznej randki w restauracji, stworzyć romantyczny klimat w domowym zaciszu – świeże kwiaty, blask świec, ulubiona muzyka i… pyszne jedzenie. Znakomitą bazą do lekkiego, a zarazem wykwintnego dania, które przygotujesz bez wysiłku będą świeże ryby na lodzie z POLOmarketu. W każdy czwartek i piątek w wybranych sklepach dostępne są różne gatunki jak m.in.: czarny dorsz, morszczuk czy łosoś w dzwonkach. Wszystkie produkty – od głównych składników, przez świeże zioła, po wykwintne dodatki – znajdziesz w największej polskiej sieci supermarketów POLOmarket. Sprawdź nasze przepisy i zaskocz swoją drugą połówkę wyjątkowym menu!

Kremowe spaghetti z morszczukiem i pesto bazyliowym

Aksamitny sos otulający makaron, delikatne kawałki morszczuka i aromatyczne pesto bazyliowe – to połączenie, które gwarantuje kulinarny sukces. Rozpocznij od ugotowania 200 g spaghetti Pasta La Vista, najlepiej al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pamiętaj, by zachować ¼ szklanki wody z gotowania, która nada sosowi idealną konsystencję. W tym czasie dopraw 2 filety morszczuka (ok. 250 g) solą, pieprzem i 1 łyżką soku z cytryny, a następnie usmaż je na 1 łyżeczce oliwy z dodatkiem przeciśniętego ząbka czosnku. Ryba powinna być złocista i soczysta, gotowa do podzielenia na mniejsze kawałki. Na tej samej patelni podgrzej 100 ml śmietanki 30% Mleczna Polana, dodaj 3 łyżki zielonego pesto bazyliowego Pasta La Vista i delikatnie wymieszaj. Gdy sos zacznie się redukować, dolej zachowaną wodę z makaronu, wrzuć do niego ugotowane spaghetti i dokładnie wymieszaj. Na koniec dodaj ostrożnie kawałki morszczuka, tak by nie rozpadły się zbyt mocno. Danie podawaj udekorowane startym parmezanem, listkami świeżej bazylii i prażonymi orzechami piniowymi, które dodadzą chrupkości i głębi smaku.

Pieczony dorsz w maśle cytrynowym

Delikatne mięso z czarnego dorsza skąpane w aromatycznym maśle cytrynowym, a do tego pieczone warzywa, które kuszą naturalną słodyczą – proste składniki, a efekt jak z wykwintnej restauracji. Od czego zacząć? Rozgrzej piekarnik do 180°C. Przygotuj warzywa – pokrój 1 marchewkę, ½ cukinii i 1 batata, a następnie wymieszaj je z 1 łyżeczką oliwy z oliwek, solą, pieprzem i ½ łyżeczki oregano Na Szlaku Smaku. Rozłóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz przez 10 minut. W tym czasie w małym rondelku rozpuść 2 łyżki masła Mleczna Polana, dodaj 2 łyżeczki oliwy z oliwek, sok i skórkę z ½ cytryny oraz przeciśnięty ząbek czosnku. Wymieszaj i odstaw. 2 filety z dorsza dopraw ½ łyżeczki soli, ½ łyżeczki pieprzu i ½ łyżeczki suszonego tymianku. Następnie posmaruj rybę przygotowanym masłem cytrynowym i ułóż w naczyniu żaroodpornym. Po 10 minutach pieczenia warzyw dołóż dorsza do piekarnika i piecz kolejne 15 minut. Łączny czas pieczenia warzyw to około 25 minut. Serwuj od razu po przygotowaniu.

Sałatka z grillowanym łososiem

Soczysty łosoś, słodkie ziarna granatu, lekko pikantna rukola i kremowa feta – ta sałatka to gra kontrastów, która zachwyca przy każdym kęsie. Kolorowa, wyrazista i pełna aromatów, udowadnia, że proste składniki mogą stworzyć coś wyjątkowego. Na początek przypraw łososia – dzwonko ryby oprósz ½ łyżeczki soli, ½ łyżeczki pieprzu i skrop sokiem z ½ cytryny. Posmaruj 1 łyżką oliwy z oliwek i odstaw na 5 minut, by smaki się przegryzły. W międzyczasie rozgrzej patelnię grillową lub grilla elektrycznego. Smaż łososia przez 3–4 minuty z każdej strony, aż uzyska złocistą skórkę i pozostanie soczysty w środku. W miseczce przygotuj dressing – wymieszaj 1 łyżkę oliwy z oliwek, 1 łyżeczkę miodu Zaczarowany Ogród, 1 łyżeczkę musztardy dijon, ½ łyżeczki octu balsamicznego oraz szczyptę soli i pieprzu. Na talerzu rozłóż rukolę, tworząc „pierzynkę”, a na niej ułóż grillowanego łososia. Dodaj ziarenka z ½ granatu, 50 g pokruszonej fety i 1 łyżkę posiekanych orzechów włoskich. Całość skrop przygotowanym dressingiem.

Deska serów i wędlin

Alternatywą dla dania głównego może być… dobrze skomponowana deska serów i wędlin! Szybka w przygotowaniu, a przy tym pełna smaków i elegancji – klucz tkwi w jakości składników i harmonii aromatów. Bazą powinny być sery o różnych strukturach – twardy parmezan lub cheddar świetnie kontrastuje z aksamitnym camembertem czy brie. Do tego wyselekcjonowane wędliny z POLOmarket pod marką własną Rzeźnik Szymon. W wybranych lokalizacjach sieci, w tradycyjnej ladzie mięsnej, znajdziesz również wędliny na ciepło, takie jak pieczona kiełbasa cygańska, polędwica chłopska czy schab na maśle. Produkowane w lokalnych wędzarniach według tradycyjnych receptur, trafiają do sklepów jeszcze ciepłe, zaledwie 40 minut po uwędzeniu. Koniecznie zadbaj o prezentację deski – twarde sery pokrój w kostkę lub trójkąty, a pleśniowe rozłóż w mniejszych kawałkach. Wędliny zwiń w ruloniki lub uformuj eleganckie rozetki, by całość wyglądała jeszcze bardziej apetycznie. Uzupełnij deskę chrupiącą bagietką Brigitte, oliwkami, orzechami oraz owocami, które dodadzą kontrastu smakowego. Nie zapomnij o małych miseczkach z miodem, dżemem lub hummusem – idealnie komponują się zarówno z serami, jak i wędlinami.

