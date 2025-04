Ostatnio podjęłam wyzwanie przetestowania nowości od Nestlé - Cheerios owsianych. Na mój stół trafiły płatki:

Reklama

Jesteście ciekawe mojej opinii? W jednym słowie da się ją streścić krótko - pyszne! W dwóch słowach? Pyszne śniadanie! Ale tak naprawdę, to da się napisać jeszcze duuużo więcej...

To może zabrzmieć dość głupio, ale zawsze mam problem ze śniadaniami. Co można szybko przyrządzić, tak aby nie tracić czasu, ale jednocześnie zjeść coś zdrowego i pożywnego, co będzie naprawdę smaczne i zapewni energię na kilka godzin? Moja lista nie jest długa - jajecznica, jogurt z muesli, owsianka... Tosty francuskie czy ryż na mleku to już raczej propozycja na weekendowe śniadanie - przygotowanie zajmuje za dużo czasu.

Miałam już serdecznie dość powtarzania w kółko tych samych pomysłów na śniadanie, dlatego chętnie zgodziłam się przetestować nowe Nestlé Cheerios owsiany. Liczyłam, że posmakują też mojej dwuletniej córce, która niekoniecznie przepada za owsianką...

Nestlé Cheerios owsiany jabłko i cynamon - opinie

Uwielbiam cynamon, który w tej wersji płatków owsianych Cheerios gra pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o dominującą nutę smakową. Ten wariant to aż 85% pełnego ziarna owsa. Jak informuje infografika na opakowaniu, najpierw jest on zbierany z pola, potem mielony w młynie. Z pełnoziarnistej mąki gotuje się, formuje i opieka kółeczka Cheerios owsiane. Potem są one powlekane i suszone w piecu. Pyszne!

fot. Archiwum prywatne

Owsiane Nestlé Cheerios mają wysoką zawartość błonnika, a do tego zawierają żelazo, wapń i witaminy. Warto też podkreślić, że na porcję produktu przypada niewielka ilość cukru, a Nestlé Cheerios owsiany nie zawierają też dodatku sztucznych aromatów ani oleju palmowego. To wszystko ma dla mnie ogromne znaczenie, ale ważny jest też smak. Tutaj Nestlé również nie zawodzi - płatki są pyszne!

Nestlé Cheerios owsiany - opinie

Wariant klasyczny płatków owsianych Cheerios to 91% pełnego ziarna. Ja poszłam o krok dalej i oprócz testowania produktu w wersji śniadaniowej, planuję przygotować z Nestlé Cheerios owsiany również zdrowe ciasteczka. W klasycznym przepisie na ciastka owsiane, zastąpię górskie płatki owsiane, pysznymi Cheerios!

fot. Archiwum prywatne

Nestlé Cheerios owsiane w tradycyjnej wersji nie zawierają jabłka ani cynamonu. Nie zmienia to jednak faktu, że ich smak zasługuje na piątkę z plusem!

Mi najbardziej smakują z jogurtem naturalnym, a moja dwulatka zażyczyła sobie wersji z ciepłym mlekiem i dodatkiem masła orzechowego. Mój mąż za to stwierdził, że najlepiej zjadać je same ;-) Jedno jest pewne - dobre opinie o Nestlé Cheerios owsiany są jak najbardziej zasłużone!

Bardzo podoba mi się również szata graficzna opakowań. Przykuwają wzrok na sklepowej półce!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Nestlé Cheerios