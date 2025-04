Rozpuszczalny napój kakaowy NESQUIK to świetny i zdrowy początek dnia dla każdego - zwłaszcza dla dziecka. W połączeniu z mlekiem dostarcza wapń i witaminę D, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju najmłodszych. Czekoladowy smak i aromat napoju to idealny sposób na uatrakcyjnienie śniadania naszym pociechom.

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia

Dzień każdego dziecka obfituje w niezliczoną ilość nowych wyzwań i przeżyć, które wymagają zaangażowania i pełni sił. Aby im sprostać i świetnie się bawić, twoja pociecha potrzebuje mnóstwo energii, dlatego każdego poranka przygotuj jej prawidłowo zbilansowane i pełnowartościowe śniadanie. Pierwszy posiłek powinien dostarczać dziecku węglowodanów złożonych, pełnowartościowego białka, dobrych tłuszczów, a także witamin i składników mineralnych.

W śniadaniu malucha nie może więc zabraknąć płatków zbożowych czy pełnoziarnistego pieczyw, ale także porcji warzyw lub owoców. Ważnym składnikiem jest łatwo przyswajalne białko, które możemy podać w postaci jajka, dobrej jakości wędliny, ryby czy pasty z roślin strączkowych. Nieodłącznym elementem idealnego śniadania jest mleko, które również jest źródłem białka oraz wapnia, niezbędnego dla zdrowych i mocnych kości.

Rozpuszczalny napój kakaowy NESQUIK zawiera specjalnie opracowaną

i unikalną kompozycję witamin i składników mineralnych Opti-Start, która w połączeniu z wartościami odżywczymi mleka, pomaga dostarczyć organizmowi dziecka to, czego potrzebuje do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Dodatkowo, magnez pomaga w odpowiednim funkcjonowaniu mięśni, a witamina D we wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia z mleka. Napój można przygotować zarówno z mlekiem zimnym, jak i ciepłym - NESQUIK zawsze smakuje wyśmienicie!

Specjalista ds. żywienia NESTLÉ Agnieszka Piskała tłumaczy:

W nocy, kiedy dziecko nie spożywa posiłków, wykorzystuje zgromadzoną wcześniej przez organizm energię, przez co znacznie zmniejsza się poziom glukozy we krwi. Rezerwy glukozy, która jest podstawowym paliwem dla naszego mózgu, powinny bez regularnie uzupełniane, ponieważ brak dopływu świeżej dawki energii z samego rana może objawiać się m.in. osłabieniem, apatią, zawrotami głowy, czy nawet omdleniami. Dlatego tak ważne jest, aby nasze dziecko nie wychodziło z domu na czczo i zjadało pełnowartościowe śniadanie nie później niż do godziny po przebudzeniu. Ponadto wiele badań potwierdza, że dzieci które regularnie spożywają śniadania mogą pochwalić się lepszymi wynikami w szkole, lepszą koncentracją, czy kreatywnością. To także lepsze zapamiętywanie, dobry nastrój i wzrost ogólnego zadowolenia. Nie bez powodu zatem śniadanie jest nazywane najważniejszym posiłkiem dnia.

Zadbaj o miłą atmosferę

Nie mniej ważnym aspektem jest atmosfera panująca podczas spożywania posiłku, dlatego też warto o nią dbać każdego dnia. Śniadanie jedzone w biegu, na stojąco czy też w drodze nie sprzyja kształtowaniu dobrych nawyków u dzieci, z tego też powodu musimy wpajać je naszym pociechom już od najmłodszych lat. Wspólnie z dzieckiem usiądź przy stole i w spokoju zjedz ten najważniejszy posiłek w ciągu dnia.

Na podstawie materiałów prasowych NESQUIK

