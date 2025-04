Fot. Fotolia

Płyny do mycia naczyń i detergenty do zmywarek zostały wykonane tak, aby zwabić klienta swoim pięknym, cytrynowym zapachem. Wybór tego aromatu to coś więcej niż chwyt marketingowy: owszem, olejki cytrusowe ładnie pachną, ale są także naturalnymi odtłuszczaczami. Chodzi o pozostałe składniki tych detergentów; bez nich życie byłoby lepsze.

Naturalne płyny do zmywania naczyń

Zalecane w poniższych przepisach ziołowe olejki eteryczne powalą bakterie i usuną brud i tłuszcz, a tobie nie uczynią żadnej krzywdy.

Owocowa mieszanka do zmywania naczyń

Ta mieszanka sprawi, że nie będziesz mógł się doczekać następnego zmywania!

mydło kastylijskie w płynie

15 kropli olejku cytrynowego lub z trawy cytrynowej

6 kropli olejku lawendowego

5 kropli olejku bergamotowego

Do czystej plastikowej butelki do wyciskania o pojemności 750 ml wlej 650 ml mydła kastylijskiego (jeżeli używasz koncentratu, rozcieńcz go zgodnie ze wskazówkami) i dodaj olejki eteryczne. Przed każdym użyciem wstrząśnij butelką. Jeżeli zmywasz w misce, wlej do niej 1 lub 2 łyżki płynu.

Cytrusowa mieszanka do zmywania naczyń

Oto następny przepis na słodko pachnący płyn.

mydło kastylijskie w płynie

20 kropli olejku limonkowego

10 kropli olejku pomarańczowego

5 kropli ekstraktu z pestek cytrusów

Do czystej plastikowej butelki do wyciskania o pojemności 750 ml wlej 650 ml mydła kastylijskiego (jeżeli używasz koncentratu, rozcieńcz go zgodnie ze wskazówkami) i dodaj olejki eteryczne. Przed każdym użyciem wstrząśnij butelką. Jeżeli zmywasz w misce, wlej do niej 1 lub 2 łyżki płynu.

Ziołowa mieszanka do zmywania naczyń

Delektuj się zapachem świeżych liści podczas zmywania!

mydło kastylijskie w płynie

10 kropli olejku lawendowego

8 kropli olejku rozmarynowego

4 krople olejku eukaliptusowego

Do czystej plastikowej butelki do wyciskania o pojemności 750 ml wlej 650 ml mydła kastylijskiego (jeżeli używasz koncentratu, rozcieńcz go zgodnie ze wskazówkami) i dodaj olejki eteryczne. Przed każdym użyciem wstrząśnij butelką. Jeżeli zmywasz w misce, wlej do niej 1 lub 2 łyżki płynu.

Poprawiająca humor mieszanka do zmywania naczyń

Ten przepis sprawi, że każde zmywanie będzie przyjemnym doświadczeniem.



mydło kastylijskie w płynie

10 kropli olejku cytrynowego

6 kropli olejku bergamotowego

4 krople olejku lawendowego

2 krople olejku pomarańczowego

Do czystej plastikowej butelki do wyciskania o pojemności 750 ml wlej 650 ml mydła kastylijskiego (jeżeli używasz koncentratu, rozcieńcz go zgodnie ze wskazówkami) i dodaj olejki eteryczne. Przed każdym użyciem wstrząśnij butelką. Jeżeli zmywasz w misce, wlej do niej 1 lub 2 łyżki płynu.

Fragment pochodzi z książki „Naturalna Pani Domu” autorstwa Karyn Siegel-Maier (Vital). Publikacja za zgodą wydawcy.

