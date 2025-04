Słynne dziś drinki często powstawały przypadkowo. Były wynikiem pomyłek barmana lub odważnych eksperymentów gospodarzy przyjęcia. Były też i takie napoje, które znano od lat, ale sławę zdobyły dopiero wówczas, gdy zyskały aprobatę znanych osobistości lub zostały opisane w książkach lub filmach. 14 lutego mogą rozgrzać atmosferę twojej romantycznej kolacji!

Jedno jest pewne, wszystkie znane koktajle mają niepowtarzalny smak i bajeczny wygląd. Jednak żeby móc się nimi zachwycać, trzeba je przygotowywać ze świeżo wyciśniętych soków (np. z limonki, pomarańczy) i podawać z dużą ilością lodu. Muszą być dobrze schłodzone, ale nie rozcieńczone! Ważny jest też dobry przepis na drinka!

Martini Dry



Ten najsłynniejszy koktajl to ulubiony napój Jamesa Bonda – pod warunkiem, że jest wstrząśnięty (przygotowany w shakerze), nie mieszany. Robi się go z 3 części ginu i 1 części wytrawnego wermutu, ozdabia zieloną, niewypestkowaną oliwką.

Bloody Mary



Krwawą Mary rozsławił Ernest Hemingway. Robi się ją z kieliszka wódki, 2 kieliszków soku pomidorowego i soku z połowy cytryny. Przyprawia sosem worcester, tabasco, solą i pieprzem. Podaje w wysokiej szklance z lodem i łodygą selera naciowego.



Pina Colada



To kwintesencja tropiku. 40 ml białego rumu, 20 ml likieru kokosowego, 100 ml soku ananasowego i kieliszek śmietanki wstrząsa się z lodem. Podaje w wysokiej szklance, ozdabia cząstką ananasa.

Mojito



By przygotować ten drink, do wysokiej szklanki trzeba wrzucić listki mięty, lekko je rozgnieść, dodać 2 łyżeczki cukru, pokruszony lód, wlać 50 ml białego rumu, sok wyciśnięty z limonki, uzupełnić wodą gazowaną.



Blue Lagoon



Bajeczny smak i egzotyczny kolor. Do shakera wkłada się kostki lodu, dodaje 40 ml wódki, 15 ml soku z cytryny, 15 ml niebieskiego curaųao. Po wymieszaniu drink trzeba przecedzić i przelać do kieliszka koktajlowego.

Tequila Sunrise







W shakerze miesza się 50 ml tequili, 120 ml soku z pomarańczy z lodem. Przelewa do wysokiej szklanki i wlewa 10 ml grenadiny. Powstaje wtedy piękny, cieniowany wzór.





Margarita



Wymyśliła go piękna Meksykanka. W shakerze miesza się kostki lodu, 40 ml tequili, 20 ml białego curaųao, 10 ml soku z limony i odrobinę soli. Przecedzony napój wlewa się do kieliszka ozdobionego solą, dekoruje plasterkiem limonki. W innej wersji do shakera wsypuje się drobno kruszony lód i koktajl pije się podany na lodzie.

Kilka rad:



Do dekoracji drinków używa się tych samych owoców, z których zostały przygotowane. Najczęściej są to plasterki cytryny, limony, kawałki ananasa, świeże zioła, wisienki koktajlowe, oliwki, marynowane cebulki. Koktajle podaje się w przezroczystych, szerokich u góry kielichach lub wysokich szklankach. By ozdobić brzeg kieliszka, najpierw trzeba go posmarować np. sokiem z pomarańczy czy cytryny, a potem zanurzyć w cukrze albo soli. Uatrakcyjni to też smak koktajlu.