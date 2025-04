Ziemniaki to jedno z najpopularniejszych warzyw na świecie. Są smaczne, wszechstronne i stanowią podstawę wielu kuchni. W Polsce cieszą się szczególnym uznaniem, ale przy wyborze odpowiedniej odmiany łatwo się zgubić. Różne rodzaje ziemniaków sprawdzą się w różnych potrawach - od puree po chrupiące frytki. Jaka jest więc najlepsza odmiana ziemniaka? Wszystko zależy od tego, do czego chcesz ich użyć.

Ziemniaki, oprócz tego, że mają swoje odmiany (szacuje się, że w Polsce jest ich ok. 100) i różnią się od siebie kształtem, kolorem czy miąższem, dzielimy je także na 3 dodatkowe typy:

typ A, czyli sałatkowe: mają małą zawartość skrobii, są twarde i zwarte. Idealnie sprawdzą się nie tylko do sałatek, ale także zapiekanek i potraw, które wymagają, by ziemniaki zachowały kształt.

mają małą zawartość skrobii, są twarde i zwarte. Idealnie sprawdzą się nie tylko do sałatek, ale także zapiekanek i potraw, które wymagają, by ziemniaki zachowały kształt. typ B, czyli uniwersalne: najczęściej dostępne w sklepach i marketach, o średniej zawartości skrobi. Sprawdzają się do pieczenia, gotowania i smażenia.

najczęściej dostępne w sklepach i marketach, o średniej zawartości skrobi. Sprawdzają się do pieczenia, gotowania i smażenia. typ C, czyli mączyste: są bogate w skrobię i łatwo rozpadają się po ugotowaniu. Będą najlepsze do puree, klusek i placków ziemniaczanych, a także do farszu do pierogów.

Niektóre odmiany ziemniaków trudno jednoznacznie określić, dlatego często możesz spotkać się z oznaczeniem B/C lub A/B. Pamiętaj też, że ziemniaki są delikatniejsze, kiedy są młode - mają wówczas mniej skrobii, niż ten sam ziemniak w "dorosłej" wersji. Do niektórych potraw lepsze będą więc te zbierane później. Z tego powodu np. nie robimy pierogów z młodych ziemniaków.

fot. Najlepsza odmiana ziemniaka (tu: Russet)/Adobe Stock, Pam Walker

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie "jaka jest najlepsza odmiana ziemniaka". Wszystko zależy od tego, do czego chcesz je wykorzystać. W spiżarni warto mieć kilka odmian, aby zawsze mieć idealny pomysł na obiad.

Najlepsza odmiana ziemniaka do sałatek

Irys to ziemniak o gładkiej skórce i jasnożółtym miąższu. Jest bardzo popularny do sałatek, zapiekanek oraz zup, ponieważ nie rozpada się podczas gotowania. Jego smak jest delikatny i neutralny, co sprawia, że nadaje się do różnorodnych potraw.

Najlepsza odmiana ziemniaka do gotowania

Denar to wczesna odmiana ziemniaka, ma jasnożółty miąższ. Jest szczególnie popularna do gotowania na wodzie oraz do sałatek. Charakteryzuje się gładką skórką i regularnym kształtem bulw. Jego smak jest łagodny i przyjemny, lekko słodkawy, ale bardzo neutralny.

Najlepsza uniwersalna odmiana ziemniaka

Uniwersalnych odmian ziemniaków jest sporo. Najlepsze z nich to: Russet, Irga oraz Lord. Russet to popularna odmiana ziemniaków o charakterystycznej, ciemnobrązowej skórce i dużych, nierównych bulwach. Miąższ jest jasnożółty i bogaty w skrobię. Po ugotowaniu ziemniaki stają się lekkie i puszyste. Ta odmiana jest szczególnie ceniona w kuchni amerykańskiej, ale zyskuje również popularność w Polsce.

Irga to wczesna odmiana z jasnym miąższem i cienką, jasnożółtą skórką. Ma łagodny i delikatny smak, przez co sprawdza się zarówno do gotowania, jak i smażenia. Doskonała też do placków ziemniaczanych i puree.

Lord to uniwersalna odmiana o jasnym miąższu i delikatnej strukturze. Doskonale sprawdza się do przygotowania puree, placków ziemniaczanych czy gotowania. Po ugotowaniu łatwo się rozdrabnia, a jej smak jest lekko maślany i łagodny.

Najlepsza odmiana ziemniaka do puree, klusek i placków

Welox to średniopóźna odmiana o wysokiej zawartości skrobi. Po ugotowaniu miąższ staje się kruchy i deliaktny, łatwo się rozpada. Jest idealny do puree, klusek oraz placków ziemniaczanych. Jego miąższ jest wyrazisty, intensywny w smaku, a bulwy mają regularny owalny kształt.

Najlepsza odmiana ziemniaka do smażenia

Agria to również średniopóźna odmiana o intensywnie żółtym miąższu. Charakteryzuje się dużymi bulwami i niewielką ilością tzw. oczek. Idealna do smażenia, frytek i chipsów, a także do pieczenia. Dzięki wysokiej zawartości suchej masy, jej smak jest intensywny i lekko orzechowy.

fot. Najlepsza odmiana ziemniaka (tu: agria)/Adobe Stock, barmalini

Kupując ziemniaki, zwracaj uwagę na ich wygląd - powinny być gładkie, bez uszkodzeń i zielonych plam, które świadczą o obecności solaniny, substancji szkodliwej dla zdrowia. Wybieraj też średniej wielkości bulwy - zbyt duże ziemniaki mogą być zbyt wodniste, a zbyt małe mogą mieć mniej smaku.

Warto kupować ziemniaki od lokalnych rolników lub zaufanych sklepów, które oferują świeże i wysokiej jakości produkty. Jeśli masz możliwość, zapytaj o pochodzenie ziemniaków, ponieważ różne odmiany mogą różnić się jakością w zależności od regionu upraw.

Jeśli kupujesz ziemniaki w siatkach lub workach, upewnij się, że są one dobrze wentylowane, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci, która może prowadzić do psucia się bulw. W domowym przechowywaniu też warto wybierać opakowania, które pozwalają na swobodny przepływ powietrza. W sklepach z różnościami (Action, Tedi) znajdziesz bez problemu specjalne opakowania do przechowywania ziemniaków czy cebul.

