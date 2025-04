Najdroższe jedzenie świata

Dania, które kosztują fortunę? Dlaczego nie, pytanie tylko, czy ich cena jest faktycznie adekwatna do smaku. Bo ceny naprawdę mogą przyprawić o zawrót głowy.



Jedzenie dla wielu to największa przyjemność, dla niektorych wręcz pasja. Ale czy bylibyście w stanie zapłacić za kawałek szynki kilkaset złotych? Otóż okazuje się, że są tacy, którzy i owszem zaplacą.

Zobaczcie listę najbardziej ekskluzywnych produktów żywnościowych na świecie. Przed wami menu dla bogaczy:

Wołowina Wagyu

Najdroższa wołowina na świecie pochodzi z mięsa krów hodowanych w okolicach japońskiego miasta Kobe. Wołowina ta jest znana i ceniona za swój wyjątkowy, soczysty smak. Surowe mięso wygląda jakby było oszronione, z powodu intensywnej, równomiernej marmurkowatości. Zawiera o wiele więcej kwasów omega 3 i omega 6, niż normalne mięso. Bydło tej rasy ma szczególne warunki chowu, np. oprócz paszy codziennie podaje się im piwo, które ma zaostrzyć apetyt. Oprócz tego krowy są codziennie masowane, co powoduje odkładanie się cienkiej warstwy tłuszczu i powstania delikatnej marmurkowatości. Za wołowinę wagyu trzeba sporo zapłacić. Kilogram kosztuje około 300 dolarów.

Tuńczyk błękitnopłetwy

Mięso tuńczyka błękitnopłetwego jest pośród wszystkich innych gatunków tuńczyków najbardziej cenione przez smakoszy. Sprzedaje się go zazwyczaj w całości na aukcjach rybnych. Za ważącego ponad 200 kg rybę trzeba zapłacić nawet 730 tys. dolarów.

Szynka Iberico

Ta najdroższa szynka świata pochodzi z Hiszpanii. Produkowana jest z rzadkiej rasy czarnych świń iberyjskich z hodowli farmera Manuela Maldonado. Czarne świnie hodowane są w górach na południu i południowym zachodzie Hiszpanii. Świnie te jedzą głównie żołędzie. Wypasane są na specjalnych pastwiskach gdzie rosną dęby korkowe. Szynkę z ich mięsa marynuje się przez 3 lata, zanim dopuszczona jest do sprzedaży. Udziec ważący ok. 7 kilo kosztuje ok. 8 tysięcy złotych.

Ziemniaki La Bonnette

Ziemniaki te uprawiane są wyłącznie na francuskiej wyspie Noirmoutier na Atlantyku, gdzie ziemia użyźniana jest wodorostami. Ze względu na delikatność i kruchość, zbierane są wyłącznie ręcznie. Mają wyjątkowy, lekko słonawy i trochę cytrusowy posmak. Cena dochodzi nawet do 500 euro za kilogram.

Grzyby Matsutake

Najcenniejsza odmiana grzybów na świecie. Występują w Japonii, Korei i Chinach i rosną jedynie pod czerwoną sosną japońską i zawsze w innym miejscu. Z kilogram tych grzybów trzeba zapłacić około 2 tys. dolarów.

Kawior z Bieługi

Na calym świecie uznawany jest za synonim luksusu. Czarna odmiana kawioru z ryby Bieługi cieszy się największym uznaniem, poza jednolitą barwą, posiada czystą i pikantną woń. Jest też uważany za najlepszy kawior na świecie, jest uznawany za synonim luksusu. Jest najrzadszy i przez to najdroższy. W Rosji serwowany jest w złotych puszkach i za taką puszkę trzeba zapłacić 25 tysięcy dolarów.

Białe trufle

Za kilogram tego ekskluzywnego przysmaku trzeba zapłacić od 2 do 4 tysięcy euro, jednak największe okazy sprzedawane są za o wiele większe sumy na spcjalnych aukcjach. Grzyby te rosną w dzikich i całkowicie nieprzewidywalnych miejscach, dlatego też do poszukiwań białych trufli wykorzystuje się specjalnie wyszkolone psy lub świnie.

Orzechy Macadamia

Te najdroższe orzechy świata wielkością przypominają orzechy laskowe. Mają niezwykle twardą łupinę, pod którą kryje się pyszne, biało-kremowe wnętrze. Uprawiane są głównie w Australii i Nowej Zelandii. Za kologram tych orzechów trzeba zapłacić nawet 100 zł.

Szafran

Przyprawa cenniejsza niż złoto? Okazuje się, że jest to możliwe. Za kilogram tej przyprawy trzeba zapłacić ok. 6 tysięcy dolarów. A aby otrzymać pół kilograma potrzeba aż 75 tysięcy kwiatów krokusa, które zbiera się ręcznie. Być może stąd ta cena.

Arbuz Densuke

Najdroższy gatunek arbuza hoduje się tylko na wyspie Hokkaido. Za sztukę trzeba zapłacić nawet 6 tysięcy dolarów. Co w nim takiego wyjatkowego, że tyle kosztuje? Prawdopodobnie niepowtarzalny smak.

Herbata Tie Guan Yin

Według legend jej wyjątkowy smak to dar mitycznej bogini Guan Yin. Jest jest oficjalnie uznana za jedną z dziesięciu najlepszych chińskich herbat. Charakteryzuje się jasno-złotą barwą i wyjątkowym smakiem, o zapachu orchidei i słodkiego nektaru. Jej aromat jest na tyle silny, że pozwala na kilkukrotne parzenie. Kilogram tej herbaty kosztuje ok. 14,5 tysiąca dolarów.

Kawa Kopi Luwak

Kawa ta pochodzi z południowo-wschodniej Azji. Wytwarzana jest z ziaren, które wydobyte są z odchodów zwierzęcia nazywanego popularnie cywetą, a lokalnie luwak. jest to najdroższa kawa na świecie, kilogram kosztuje około 1000 euro!

