Jakie są najczęstsze błędy podczas wędzenia? Aby przyrządzić pyszne wędliny, kiełbasy czy ryby, bardzo ważne jest stosowanie się do kilku zasad. Przede wszystkim trzeba dobrać odpowiednio metodę do produktu, który chcemy uwędzić. Nie bez znaczenia jest także temperatura oraz rodzaj drewna, które używasz do paleniska. O czym jeszcze warto pamiętać?

Jeśli źle dobierzesz rodzaj paleniska do produktu, który chcesz uwędzić i metody, jaką wybierasz, wędzenie może okazać się nieudane. Najważniejszy jest wybór drewna. Nie korzystaj z drzew iglastych, ponieważ jego dym nadaje produktom bardzo intensywny i nie do końca przyjemny aromat, który może przełożyć się także na smak.

Najlepsze do wędzenia niemal wszystkich rodzajów mięs czy ryb są drzewa liściaste, przede wszystkim:

olcha,

wiśnia,

klon,

orzech,

buk,

dąb,

jesion,

brzoza,

wiąz

akacja.

Palenisko przygotowane z odpowiedniego drewna pozwoli uzyskać dym o doskonałym aromacie, przez co gotowe wędzonki będą smakować wyśmienicie.

fot. Błędy podczas wędzenia/Adobe Stock, zi3000

Istnieją trzy metody wędzenia: na ciepło, gorąco i na zimno. W obu przypadkach wykorzystuje się wysoką temperaturę, jednak różnica między nimi jest spora. Wędzenie na gorąco jest dużo szybsze i mniej wymagające, dlatego polecane jest dla amatorów i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wędzeniem.

Jeśli osoba początkująca od razu spróbuje wędzenia na zimno, może się okazać, że coś po drodze pójdzie nie tak. Podczas każdej z tych metod należy ściśle trzymać się ustalonych wysokości temperatury na każdym etapie wędzenia. Dzięki temu cały proces przebiegnie sprawnie, a produkty będą dobrze uwędzone.

fot. Błędy podczas wędzenia/Adobe Stock, Voyagerix

Wymoczenie mięsa w solance to bardzo ważny etap. Właściwe przygotowanie do wędzenia to podstawa dobrze opracowanego produktu. Solanka musi mieć odpowiednie proporcje - początkujący wędzarze często popełniają tu błędy.

Do przygotowania solanki potrzebne jest 400 ml wody i 40 g soli na każdy kilogram mięsa. Do mieszanki warto dodać także kilka listków laurowych oraz ziarenek ziela angielskiego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie jeszcze lepszego smaku i aromatu gotowej wędzonki.

