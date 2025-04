Najbardziej kaloryczne owoce

Owoce są zdrowe, dostarczają nam wielu cennych witamin. Powszechnie sądzi się również, że są niskokaloryczne i można jeść je bez wyrzutów sumienia. Okazuje się jednak, że owoc owocowi nierówny i nie wszystkie są tak niewinne.

Fot. Depositphotos



Owoce są największym źródłem witamin, minerałów, błonnika i wody, więc należy je jeść. Ale oprócz cennych składników mineralnych zwierają również cukry proste, które powodują wahania poziomu glukozy we krwi i mogą prowadzić do wzrostu wagi ciała. Owszem, owoce często są polecane w dietach odchudzających, gdyż zawierają wiele cennych składników, które podczas odchudzania są nam szczególnie potrzebne, a poza tym mając ochotę na coś słodkiego lepiej i zdecydowanie zdrowiej jest sięgnąć po smaczny owoc, niż czekoladowy batonik. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że owoce jedzone w nadmiarze też tuczą. Lepiej więc się nimi delektować, niż najadać.

Zobaczcie listę prawdziwych owocowych bomb kalorycznych:

Winogrona

Fot. Depositphotos

Winogrona zawierają bardzo dużo potasu, witaminy C oraz błonnika. Doskonale wpływają na układ pokarmowy, poprawiając perystaltykę jelit i zapobiegając tym samym uciążliwym zaparciom. Działają moczopędnie, dzięki czemu przyczyniają się do szybszego usuwania toksyn z organizmu. Szczególnie polecane są chorym na serce, nerki i wątrobę. Poza tym poprawiają odporność organizmu, działają przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie. Dotleniają mózg, poprawiają koncentrację ułatwiają szybsze uczenie się. Pozytywnie wpływają również na naszą urodę. Działają upiększające na cerę, nadając jej świeży i wyrazisty wygląd. Wyciąg z winogron ma działanie silnie nawilżające skórę.

No ale niestety te bardzo smaczne owoce, znane już od czasów biblijnych, są również wysokokaloryczne. W 100 g mają 70 kcal, 300 g ma tyle kalorii co mała paczka chipsów. Dlatego należy je jeść z dużą rozwagą. Ze względu na dużą zawartość cukru (aż 18%) nie są zalecane osobom chorym na cukrzycę oraz osobom z nadwagą.

Banany

Fot. Depositphotos

To chyba najpopularniejsze u nas owoce południowe.Zawierają witaminy z grupy B, C, E, beta-karoten, cenny potas, magnez, selen. Banany to także bogactwo błonnika oraz substancji korzystnie wpływających na układ nerwowy. Banany są jednym z najlepszych źródeł kwasu foliowego, który korzystnie wpływa nie tylko na zdrowie kobiet w ciąży, ale również chroni organizm przed nowotworami,. Poza tym owoce te chronią one przed chorobami serca. Polepszają koncentrację.

Zawarte w nich cukry proste zapewniają szybki zastrzyk energii. Są sycące i kaloryczne. W 100 g znajduje się około 100 kcal, dlatego powinny być jedynie dodatkiem do naszej diety, choć istnieje dieta odchudzająca na bazie właśnie tych kalorycznych owoców. Dieta bananowa przywędrowała z Japonii, gdzie znana japońska diwa operowa schudła 7 kg na tej właśnie diecie. Skuteczność tej diety jednak budzi wiele wątpliwości.

Awokado

Fot. Depositphotos

Ten pochodzący z Ameryki Środkowej owoc przywędrował do Europy za sprawą Krzysztofa Kolumba. W Polsce choć dostępne od niedawna, zyskało już grono swoich wielbicieli, a to głównie za sprawą dużej zawartości łatwo przyswajalnego tłuszczu oraz białka. Szczególnie jest polecane osobom ze stłuszczeniem wątroby, wrzodami żołądka, ponieważ nawilża przewód pokarmowy. Poza tym awokado jest dobre na serce oraz problemy z krążeniem. Jest bogate w potas, witaminę B6 oraz E. Pomaga również w problemach płodności kobiet i mężczyzn. Jest także stosowane w leczeniu impotencji.

Awokado jest bardzo kalorycznym owocem i jest jedynym owocem zawierającym tłuszcz. Około 85% kalorii w owocu stanowią kwasy tłuszczowe. Jeden cały owoc średnio dostarcza 220 kcal, ale są zdecydowanie zdrowe kalorie, dlatego też wiele osób nie rezygnuje z dobrodziejstw tego owocu i spożywa je w zastępstwie np. mięsa.

Daktyle

Fot. Depositphotos

Należą do najstarszych drzew owocowych na świecie. są bogatym źródłem witamin A, C, E, witamin z grupy B oraz kwasu foliowego. Zawierają również dużo potasu, żelaza, magnezu, wapń i fosfor. Zawierają naturalne salicylany, związki o działaniu podobnym do aspiryny, przez co zapobiegają zakrzepom i zawałom serca, a także uśmierzają ból i łagodzą stany zapalne.

Owoce te są bardzo słodkie i kaloryczne zarazem. W 100 gramach jest aż 300 kcal. Wartość energetyczna w tych owocach jest większa niż w tej samej ilości mięsa wołowego, kurczaka, chleba czy ryżu.

