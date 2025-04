Forsycja to jeden z pierwszych zwiastunów wiosny - jej żółte kwiaty rozświetlają ogród, zanim cokolwiek innego się zazieleni. Ale niewiele osób wie, że ma również właściwości zdrowotne, które od lat są cenione w medycynie naturalnej, szczególnie w krajach azjatyckich. Jak ją przygotować i na co zwracać uwagę?

Czy forsycja działa jak kolagen?

Kwiaty forsycji zawierają cenne flawonoidy, rutynę, kwas askorbinowy oraz lignany, które mają silne działanie antyoksydacyjne. Co to oznacza dla naszej skóry? Przede wszystkim ochronę przed wolnymi rodnikami, regenerację i ujędrnienie skóry - czyli dokładnie to, co obiecuje syntetyczny kolagen w proszku czy w innej formie.

Regularne picie naparu z forsycji może pomóc w oczyszczaniu organizmu z toksyn, a także łagodzić stany zapalne skóry i wspierać naszą odporność. To właśnie właściwości przeciwstarzeniowe sprawiają, że napar jest szczególnie ceniony przez osoby, które chcą spowolnić starzenie się skóry w naturalny, domowy sposób. Możesz też dodać do naparu plasterek cytryny, trochę miodu, a także połączyć go z innymi ziołami, jak pokrzywa czy nagietek, by uzyskać jeszcze więcej korzyści.

Napar ma delikatny, kwiatowy smak i może być stosowany nie tylko wewnętrznie, ale i do pielęgnacji - np. jako tonik do twarzy lub płukanka do włosów.

Z jakiej forsycji zrobić napar?

Aby nie zrobić sobie krzywdy, musisz wiedzieć, że nie każda forsycja nadaje się do przygotowania naparu. Do tego celu wykorzystuj tylko kwiaty forsycji pośredniej (Forsythia intermedia) - to ta najczęściej spotykana w polskich ogrodach. Unikaj zbierania kwiatów z miejsc przy ulicach lub z nieznanego źródła – mogą zawierać szkodliwe substancje.

Pamiętaj też, że jak zawsze przy domowych kuracjach, zachowaj umiar i obserwuj reakcję organizmu. Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub przyjmujesz leki - skonsultuj się najpierw z lekarzem.

Regularne picie naparu z forsycji może wspomagać oczyszczanie organizmu z toksyn i wspiera odporność, fot. Adobe Stock, alfotokunst

Jak zrobić napar z forsycji?

Przygotowanie domowego naparu z kwiatów forsycji jest banalnie proste. Wystarczy zebrać świeże, w pełni rozwinięte kwiaty i zalać je wodą. Powinna być gorąca, ale nie wrząca (ok. 80 stopni). Na około 2 łyżki świeżych kwiatów przygotuj 200 ml wody. Zalej i parz pod przykryciem przez 10-15 minut. Odcedź i pij raz dziennie - najlepiej rano, na czczo.

