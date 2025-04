Zbieramy grzyby!

Najpierw sny o koszach pełnych prawdziwków. I wreszcie: budzik nastawiony na piątą, zrywamy się i... wyruszamy w las realizować marzenia!

Jeśli jesteś debiutantem, wybierz się z kimś doświadczonym, jego praktyczna pomoc zawsze się przyda. Możesz też zabrać ze sobą atlas grzybów, ale nie polegaj na nim w stu procentach. Porównywanie okazów z fotografiami nie wystarcza, grzyby poznaje się nie tylko po wyglądzie, ale m.in. również po zapachu i miejscu, w którym rosną. Nie zbieraj grzybów na terenach chronionych, w rezerwatach przyrody, parkach narodowych.

Zbieraj bez żadnych obaw

Wybieraj grzyby zdrowe, nieuszkodzone, średniej wielkości, nie za młode (trudno je rozpoznać), ale także nie za stare (mogą stać się przyczyną zatrucia). Przedstawione grzyby występują u nas w kilku odmianach.

Borowik

Znajdziesz go od maja do października w lasach liściastych, iglastych i mieszanych.

Maślak

Od czerwca do października w lasach iglastych lub mieszanych. Zazwyczaj rośnie gromadnie.

Podgrzybek

Bardzo u nas popularny, występuje od lipca do października. Ceniony przez zbieraczy.

Rydz

Mleczaj rydz, z którego po przełamaniu wypływa mleczko. Często rośnie wśród traw.

Kurka

To popularna nazwa pieprznika jadalnego. Rośnie w skupiskach, po kilkanaście sztuk, na piaszczystym podłożu w całej północnej Europie.

Koźlarz

Od czerwca do połowy października rośnie w rozmaitych lasach, a także na polanach i brzegach lasów, a nawet na zadrzewionych działkach.

Opieńka

Opieńka miodowa, znajdziesz ją od sierpnia do listopada, rośnie zawsze gromadnie na pniakach, korzeniach, ale też na żywych drzewach.

Gąska

Zwana żółtą lub zieloną, rośnie we wrześniu i październiku na piaszczystych glebach. Występuje pojedynczo lub w grupach, także w lasach liściastych.

Nasze sprawdzone rady

- Potraw z grzybów nie dawaj dzieciom, zwłaszcza małym. Ich organizm jest znacznie mniej odporny na rozmaite zatrucia niż dorosłych. Nie powinny też zbierać grzybów (mogą je oblizywać, próbować).

- Pamiętaj, by schylając się po grzyby, nie robić tego na wyprostowanych nogach. Lekko przykucnij lub klęknij, w ten sposób zapobiegniesz nadmiernemu przeciążeniu i bólom kręgosłupa.

- Do lasu wybierz się wcześnie rano. Zbierzesz najwięcej i najładniejsze okazy.

- Załóż nieprzemakające buty, bluzkę z długimi rękawami, spodnie z nogawkami zwężanymi u dołu, jakieś nakrycie głowy – to uchroni cię przed zadrapaniami, komarami i kleszczami.

- Zabierz ze sobą koszyk wiklinowy lub plastikowy.

- Grzybów nie zbiera się do siatek ani plastikowych wiaderek, duszą się w nich, zaparzają i pleśnieją, w efekcie czego mogą stać się przyczyną zatrucia.

- Grzyby wycinaj nożykiem lub wykręcaj tuż przy ziemi, by nie uszkodzić grzybni – nie wolno ich wyrywać.

- Przykryj pozostający otwór ściółką leśną. Nie niszcz grzybów trujących, ich obecność w lesie jest konieczna.

- Jeśli posługujesz się kijem, nie używaj go do rozgrzebywania ściółki, w ten sposób niszczysz poszycie.

- Zaraz po powrocie do domu oczyść grzyby, wyrzuć robaczywe, postaw je w chłodnym, zacienionym miejscu, jak najprędzej znajdź czas, aby je przyrządzić.

Omijaj z daleka!

Muchomor sromotnikowy

Już 50-gramowy owocnik może spowodować śmierć, ponieważ objawy zatrucia pojawiają się po wielu godzinach, a toksyny czynią w organizmie nieodwracalne szkody.

Piestrzenica kasztanowata

Ma pofałdowany kulisty kapelusz, bywa mylona ze smardzem jadalnym. Jest głównym sprawcą ciężkich wiosennych zatruć, nawet śmiertelnych.

Krowiak podwinięty

Pospolicie zwany olszówką, to niezwykle groźny grzyb, dawniej uważany za jadalny, ale gorszej jakości. Zatrucie może wystąpić nawet po kilku latach.

Muchomor czerwony

Zjedzony w większych ilościach może spowodować śmierć. Działa odurzająco, wywołuje wymioty, zaburzenia wzroku. Kiedyś na wsiach truto nim muchy.

