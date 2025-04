Nawet jeśli zazwyczaj nie zastanawiasz się nad tym, na czym smażyć, warto o tym pomyśleć! Dobór odpowiedniego tłuszczu może mieć wpływ nie tylko na smak potraw, lecz także na ich wartości odżywcze.

Reklama

Na czym smażyć - najważniejsze porady

Na to pytanie nie da się udzielić ogólnej odpowiedzi, bo wszystko zależy od tego, co właściwie smażymy. Ze względów zdrowotnych najlepszy do smażenia, ale też i najbardziej uniwersalny, będzie olej rzepakowy. Jest dość odporny na działanie wysokiej temperatury oraz zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe.

Aby jednak wydobyć z potraw ich najlepszy smak, warto czasem dostosować rodzaj tłuszczu do rodzaju smażonego produktu.

Wieprzowina, np. usmażona na oleju, będzie dobra, ale dodatkowo zyska na atrakcyjności, jeśli do tego celu użyjemy smalcu. Tłuszcz ten z kolei kompletnie nie nadaje się do smażenia warzyw czy ryb, bo zmieni ich smak, a nawet wprowadzi do dania szkodliwy cholesterol!

Ryby smaż na oleju. Oba produkty zawierają zdrowe, nienasycone kwasy tłuszczowe. Rybę kładź na rozgrzany tłuszcz i smażmy na średnim ogniu. Wtedy ładnie przyrumieni się z wierzchu i będzie dosmażona w środku.

Oba produkty zawierają zdrowe, nienasycone kwasy tłuszczowe. Rybę kładź na rozgrzany tłuszcz i smażmy na średnim ogniu. Wtedy ładnie przyrumieni się z wierzchu i będzie dosmażona w środku. Mięso smaż na smalcu. Na wieprzowym tłuszczu najlepiej smażyć wieprzowinę. Ale smalcu można również użyć do smażenia wołowiny, a nawet... pączków! Ma wysoką temperaturę dymienia.

Na wieprzowym tłuszczu najlepiej smażyć wieprzowinę. Ale smalcu można również użyć do smażenia wołowiny, a nawet... pączków! Ma wysoką temperaturę dymienia. Jajka najlepiej smażyć na maśle. Masło jako produkt pochodzenia zwierzęcego doda jajkom smaku. Ponieważ dość szybko dymi, nie nadaje się do smażenia np. mięsa, ale do przygotowania jajka czy omletu wystarczy niższa temperatura.

Masło jako produkt pochodzenia zwierzęcego doda jajkom smaku. Ponieważ dość szybko dymi, nie nadaje się do smażenia np. mięsa, ale do przygotowania jajka czy omletu wystarczy niższa temperatura. Warzywa usmaż na oliwie. Do podsmażania zdrowych warzyw warto użyć najzdrowszego tłuszczu. Wybierzmy jednak oliwę rafinowaną, która jest odporniejsza na działanie wysokiej temperatury niż extra virgin.

Na podstawie artykułu Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"

Reklama

Zobacz inne porady kulinarne:

Zapomniane warzywa i owoce - 10 mało znanych warzyw i owoców

Kalendarium przetworów domowych - kiedy robić przetwory

Jak uratować potrawę - 10 trików