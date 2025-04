Gotowanie beztłuszczowe lub jedynie z niewielkim dodatkiem oleju czy oliwy? Szybkie, proste i pyszne dania jak z restauracji? Teraz to możliwe! Multicooker SatisFry Air & Grill 5.5 od marki Russell Hobbs to kuchenna perełka, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli planujesz zakup przydatnego sprzętu, który będzie używany praktycznie codziennie. Co więcej - odmieni nawyki żywieniowe!

Reklama

Mam na imię Gosia, jestem mamą, żoną, redaktorką i wielką entuzjastką pysznego jedzenia, które u mnie w domu stanowi niezwykle ważny rytuał. To czas, kiedy możemy posiedzieć, porozmawiać i przy okazji pysznie zjeść. Ja i mój mąż od zawsze lubiliśmy kulinarne eksperymenty, ale kiedy na świecie pojawiło się nasze dziecko (obecnie prawie 3-latka), to zaczęliśmy przywiązywać dużo większą wagę do jakości spożywanych potraw. Posiłki muszą być smaczne, ale przede wszystkim powinny dostarczać najważniejszych składników odżywczych. Zwracam też uwagę, by nie posiadały zbyt dużej ilości tłuszczu. Jak to w życiu rodziców bywa, nie mam zbyt dużo czasu na pichcenie, dlatego szukałam kuchennego pomocnika, który umili i usprawni gotowanie.

Gdy w moim domu pojawił się Multicooker SatisFry Air & Grill, od razu zajął ważną pozycję wśród kuchennych urządzeń. Sprzęt testuję już od miesiąca i chyba bardzo się zaprzyjaźniliśmy, polubiliśmy i wzajemnie zrozumieliśmy. Multicooker odpowiada najważniejsze kulinarne potrzeby mojej rodziny: ma być szybko, pysznie, prosto i z jak najmniejszym dodatkiem tłuszczu lub zupełnie bez.

Sprawdź opinie z testu i przekonaj się, że gotowanie może być smaczną przygodą.

SatisFry Air & Grill - co można przygotować z pomocą tego multicookera?

fot. Archiwum prywatne

Zacznijmy od początku. Multicooker to spora, 5,5 litrowa wyjmowalna misa oraz praktyczna płyta grillowa. Z pomocą urządzenia szybko upieczemy frytki, kurczaka, szaszłyki, rybę, chleb a nawet ciasteczka czy babeczki i wiele, wiele innych. Wszystko zależy od kreatywności. Jeśli myślisz, że to coś a'la piekarnik, to jesteś blisko, ale niezupełnie.

SatisFry przygotowuje potrawy do 76% szybciej niż tradycyjny piekarnik. I tę "prędkość" faktycznie czuć. Na soczystą pierś z kurczaka wystarczy poczekać 12-15 minut. Łosoś? Przygotowuję go w jakieś 8 minut. A ubóstwiana w naszym domu pizza? Teraz robimy ją w jedynie 10 minut! Dla mnie absolutnym hitem są oczywiście frytki. Teraz mogę je z łatwością przygotować dzięki funkcji Air Fryer, którą posiada urządzenie marki Russell Hobbs. Wystarczy dosłownie odrobina oleju, by frytki były idealne: lekko chrupiące i złociste.

Od tradycyjnego piekarnika multicooker Russell Hobbs różni się też zużyciem prądu. SatisFry Air & Grill oszczędza do 44% energii w porównaniu z użytkowaniem tradycyjnego piekarnika, co w dzisiejszych czasach jest sporą wartością dodaną. Najważniejsza dla mnie różnica to jednak możliwość pieczenia bez dodatku tłuszczu.

Gotowanie bez tłuszczu? Tak to możliwe!

fot. Archiwum prywatne

Multicooker SatisFry Air & Grill zapewnia minimalne zużycie tłuszczu i maksymalnie pyszny smak potraw. Jak? Wszystko za sprawą cyrkulacji gorącego powietrza, która umożliwia smażenie, przyrumienienie i pieczenie przy zużyciu niewielkiej ilości oleju lub zupełnie bez jego stosowania. Wydajny wentylator rozprowadza gorące powietrze o temperaturze do 260°C, zapewniając równomierne przyrządzanie potraw. Ogrzewanie z góry i dołu pozwala na szybsze przyrumienienie.

Frytki, ryby, mięso bez dodatku oleju to dla mnie absolutny hit. Wszyscy wiemy, że tłuszcz w potrawach niekoniecznie dobrze wpływa na sylwetkę, samopoczucie czy kondycję. Jeśli więc lubisz pysznie zjeść, ale ważne jest dla ciebie zrównoważone podejście do diety, to ten multicooker jest odpowiednim wyborem! Muszę przyznać, że początkowo byłam sceptycznie nastawiona do takiej formy gotowania. Obawiałam się, że mięso będzie wysuszone i pozbawione smaku. Nic bardziej mylnego. Potrawy są soczyste i wyraziste.

7 trybów pracy w tym góra dół

fot. Archiwum prywatne

Urządzenie jest niezwykle intuicyjne i proste w obsłudze. W zasadzie nie musimy pamiętać, ile czasu trzeba piec chleb, kurczaka czy frytki. Multicooker SatisFry Air & Grill wie to za nas. Jeśli jednak chcemy zapisane ustawienia czasu i temperatury zmienić, to oczywiście mamy taką możliwość. Wszystko za sprawą aż 7 trybów pracy:

smażenie

grillowanie

obsmażanie

wolne gotowanie

opiekanie

pieczenie

podtrzymanie temperatury

Powłoka, do której praktycznie nic nie przywiera

fot. Archiwum prywatne

Po przygotowaniu mięsa na burgery miałam obawy, że powłoka misy może się nie domyć. Wydawało mi się, że kilka kawałków lekko przywarła. Niesłusznie, bo do powłoki praktycznie nic się nie "przykleja", a gotowanie jest niezwykle proste, przyjemne i szybkie. Efekty za to podbijają serca moich domowych smakoszy kulinarnych.

Intuicyjny wyświetlacz, sygnał dźwiękowy, możliwość mycia w zmywarce

fot. Archiwum prywatne

Multicooker SatisFry Air & Grill to niezwykle intuicyjne urządzenie. Posiada prosty w obsłudze wyświetlacz, dający możliwość zmiany temperatury i czasu pieczenia. Gdy nasza potrawa jest już gotowa, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy. To idealne rozwiązanie, gdy nie jesteśmy w kuchni i nie kontrolujemy czasu. Dużym plusem jest też możliwość mycia misy oraz płyty grillowej w zmywarce.

Multicooker SatisFry Air & Grill - idealny na wyjazd

fot. Archiwum prywatne

Z urządzenia korzystaliśmy też na wyjeździe. Świetnie sprawdził się w domku letniskowym, gdzie przygotowaliśmy majówkowe szaszłyki z grilla, pyszną pizzę ze szparagami i bananowe muffiny. Multicooker jest na tyle kompaktowy, że śmiało można zabrać go w podróż. Idealnie sprawdzi się do przygotowania szybkich śniadań, obiadów czy kolacji.

Nowoczesny design, który pasuje niemal do każdego wnętrza

fot. Archiwum prywatne

Multicooker SatisFry Air & Grill robi wrażnie. To elegancki sprzęt, który świetnie będzie wyglądał w niemal każdej kuchni. Urządzenie zajmuje niewiele miejsca, ma stylowy wyświetlacz, matową obudowę i (co dla mnie niezwykle ważne) nie zbiera kurzu.

Reklama

Jeśli szukasz nowoczesnego i przydatnego multicookera, który pomoże ci zmienić nawyki kulinarne, to SatisFry Air & Grill od marki Russell Hobbs sprawdzi się doskonale!