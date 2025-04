Muchomor rdzawobrązowy to jadalny przedstawiciel swojego gatunku, jednak ze względu na przynależność do rodziny muchomorów jest raczej pomijany przez niedoświadczonych lub niepewnych grzybiarzy. Nie ma też zbyt wielu cech charakterystycznych, jeśli chodzi o wygląd. Gdzie go szukać i jak wykorzystać w kuchni?

Muchomor jadalny (rdzawobrązowy) nie wyróżnia się w zasadzie niczym od swoich kuzynów. Kapelusz młodych osobników jest dzwonkowaty, z biegiem czasu rozpościera się i może stać się prawie zupełnie płaski. Powierzchnia kapelusza jest gładka, pomarańczowobrązowa i mocno prążkowana przy brzegu.

Blaszki muchomora jadalnego są zwykle białe lub siwe, dość gęsto ulokowane. Trzon jest długi, gładki i rurkowaty, nie ma pierścienia. Zwykle ma białą lub kremową barwę. Przy podstawie mogą znaleźć się resztki nasady grzyba (pochwy), nawet do 1/4 wysokości owocnika. Miąższ muchomora jest cienki, kruchy i ma białą barwę. Zapach ma raczej słabo wyczuwalny, a smak lekko słodkawy.

fot. Muchomor jadalny/Adobe Stock, Iwona

Muchomora jadalnego (rdzawobrązowego) można spotkać w różnych typach lasów, a także czasem na wrzosowiskach. Zwykle pojawia się od czerwca do października.

Rzadko rośnie samodzielnie, najczęściej pojawia się jednocześnie kilka/kilkanaście owocników niedaleko siebie. Dlatego jeśli znajdziesz jednego owocnika, bardzo prawdopodobne jest, że trafisz także na kolejne, kiedy rozejrzysz się po okolicy.

Zwykle muchomory to grzyby niejadalne i trujące, jednak nie w tym przypadku. Muchomor rdzawobrązowy to gatunek jadalny, ale o cienkim i kruchym miąższu. Można go używać jako domieszki do innych gatunków, do gotowania i duszenia. Młode kapelusze, kiedy jeszcze są mocno dzwonkowate, świetnie nadają się do marynowania z dodatkiem cebulki i marchewki.

Możesz go także wykorzystać do przygotowania sosów oraz zup grzybowych. Pyszne potrawy z grzybów sprawdzą się jako pomysł na jesienny obiad, a także podczas wigilijnej kolacji.

fot. Muchomor jadalny/Adobe Stock, janny2

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.09.2016.

