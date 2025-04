Mrożenie dyni to doskonały sposób na zachowanie jej smaku i właściwości. Dynia sama w sobie jest wyjątkowo trwałym warzywem i może być przechowywana nawet pół roku. Jednak jeśli już ją przekroisz i użyjesz części do aromatycznych potraw, to co zostanie, możesz bezpiecznie zamrozić. Jak się za to zabrać?

Jak mrozić dynię? Przede wszystkim musisz ją odpowiednio przygotować. Umyj ją i obierz, jeśli jest taka potrzeba (niektóre odmiany mają jadalną skórkę). Następnie wydrąż cały miąższ razem z pestkami. Nie wyrzucaj ich - możesz łatwo wysuszyć pestki dyni w domu.

Obraną i wydrążoną dynię pokrój w kawałki i przełóż do pojemniczka lub woreczka strunowego, a następnie przełóż do zamrażarki. Jeśli nie chcesz, aby kawałki się do siebie przyklejały, mroź je partiami:

Przygotuj tackę wyłożoną papierem do pieczenia, a następnie poukładaj na nie kawałki dyni w niewielkich odstępach od siebie. Włóż do zamrażarki na ok. godzinę. W tym czasie dynia się przymrozi. Wyjmij i przełóż do woreczka, a na tacce przymroź kolejną partię.

Dzięki temu kawałki dyni nie będą się nadmiernie do siebie przyklejać. Aby je rozmrozić, przełóż je do lodówki lub po prostu wrzuć do gorącej wody czy bulionu. Oczywiście do mrożenia nadaje się przede wszystkim surowa dynia. Ugotowaną lub upieczoną lepiej przełóż do lodówki i zjedz w ciągu 2-3 dni.

Zamrożoną dynię możesz przechowywać bezpiecznie w zamrażarce nawet do 5-6 miesięcy. Najlepiej zamrozić ją, kiedy będzie już długo "leżakować" w spiżarni czy piwnicy - dzięki temu będziesz mogła jedną dynię spożywać nawet rok. Jeśli wiesz, jak odpowiednio przechowywać dynię, możesz ją zamrozić nawet po 5 miesiącach od zakupu czy przyniesienia z ogrodu.

