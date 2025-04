Mrożenie botwiny to doskonały sposób na jej przechowywanie. Sezon na tę nowalijkę trwa od połowy kwietnia do końca czerwca - w tym czasie warto zrobić zapasy, przełożyć do foliowych torebek albo pudełek i schować do zamrażarki. Dzięki temu smakiem botwinki będziesz się mogła cieszyć przez cały rok.

Jak mrozić botwinkę?

Po zamrożeniu botwinę możesz przechowywać przez około 8-10 miesięcy. Jeśli masz spory zapas tego warzywa, możesz również przygotować botwinę na zimę w słoikach. Jak mrozić botwinkę?

Botwinę oczyść z poszarpanych, brzydkich liści.

Całość dokładnie umyj i osusz na ręczniku kuchennym (botwina przed zamrożeniem musi być sucha).

Liście pokrój na kawałki, a buraczki w kostkę.

Pokrojoną botwinę wrzuć do foliowej torebki (świetnie sprawdzą się woreczki strunowe) albo pudełka (plastikowego lub szklanego), które nadaje się do zamrażarki.

Botwinę ułóż luźno , w opakowaniu powinno zostać trochę wolnego miejsca.

, w opakowaniu powinno zostać trochę wolnego miejsca. Opakowania z botwiną wstaw do zamrażarki. Na każdym z nich warto przykleić karteczkę z datą, kiedy została zamrożona.

Co przygotować z mrożonej botwiny?

Z mrożonej botwiny możesz przygotować dokładnie to samo, co z tej świeżej (może za wyjątkiem sałatek z surowej botwiny).

Przyrządź z niej chłodnik na bazie maślanki lub kefiru z dodatkiem rzodkiewki, ogórka i koperku albo zupę na ciepło - z dodatkiem fasoli i ziemniaków.

Możesz ją również dodać do placków warzywnych lub kotletów a także do najróżniejszych tart i zapiekanek. Sprawdź więcej przepisów na botwinę!

