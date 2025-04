Moczenie ziemniaków na frytki - słyszałaś o tym? To stary, znany sposób na usmażenie idealnych frytek. Dzięki temu prostemu trickowi gotowa przekąska na pewno posmakuje wszystkim domownikom i gościom. To idealny pomysł na obiad, kolację i imprezę. Zobacz, jak się za to zabrać.

Moczenie ziemniaków na frytki ma w zasadzie jeden konkretny cel - sprawić, aby frytki po usmażeniu były miękkie i soczyste w środku, ale chrupiące na zewnątrz. Gumowe, miękkie, jakby wilgotne frytki nie każdemu smakują, a niektórych wręcz odrzucają.

Dlatego to idealny sposób na przygotowanie pysznych chrupiących frytek, zarówno grubo, jak i cienko krojonych. Możesz w ten sposób usmażyć także łódeczki ziemniaczane, a także frytki belgijskie. Moczenie ziemniaków pozwala dodatkowo usunąć z nich skrobię.

Idealna mieszanka do moczenia ziemniaków na frytki to połączenie bardzo zimnej wody z cukrem. Musisz dokładnie rozpuścić drobinki, a następnie zanurzyć w tak przygotowanej wodzie ziemniaki pokrojone w słupki. Dobrze, jeśli ziemniaki będą w całości zanurzone w wodzie. Co jakiś czas możesz dodatkowo je przemieszać.

Ile czasu moczyć ziemniaki na frytki?

Nie musisz długo moczyć ziemniaków na frytki w wodzie z cukrem. Wystarczy ok. 10 minut. Pamiętaj, aby następnie odcedzić ziemniaki, wypłukać je pod bieżącą, zimną wodą, a następnie dokładnie osuszyć na ręczniku papierowym.

Tak przygotowane słupki ziemniaczane są gotowe, aby spotkać się z gorącym olejem. Tak duża różnica temperatur sprawi, że natychmiast się zrumienią z zewnątrz i pozostaną miękkie w środku.

Jeśli chcesz przygotować pyszne frytki z piekarnika, które są chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku, nie musisz ich w niczym moczyć. Wykorzystaj inny patent. Najpierw dobrze wypłucz ziemniaki pokrojone w słupki, aby pozbyć się części skrobi, a następnie bardzo dokładnie je osusz. Im więcej wody będą mieć, tym mniej chrupiące się upieką.

Dopiero, kiedy ziemniaki będą suche, przełóż je do miski i wymieszaj z olejem oraz przyprawami. Ważne jest także samo pieczenie. Ustaw piekarnik na 200-220 stopni, grzanie góra-dół. Po ok. 20 minutach zmień tym grzania na termoobieg. W ten sposób na pewno uzyskasz chrupiące frytki z miękkim, soczystym miąższem.

