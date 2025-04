Po co i jak moczy się mięso do rosołu? Odpowiedź znają tylko doskonali kucharze

Zazwyczaj mięso do rosołu tylko opłukujesz, wkładasz do rondelka, zalewasz wodą i gotujesz razem z warzywami - tak robi większość z nas. Jednak zawodowi kucharze oraz pasjonaci gotowania często praktykują moczenie mięsa do rosołu przed jego ugotowaniem. Dlaczego to robią i czy ty też powinnaś zacząć?