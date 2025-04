Po co moczyć grzyby w sodzie oczyszczonej? To może wydać ci się dziwne, ale faktem jest, że soda ma niezwykłe właściwości i potrafi skutecznie pozbyć się niewidocznych zabrudzeń także z grzybów. Zobacz, jak się za to zabrać.

Soda oczyszczona wyciągnie z grzybów wszystko to, czego nie jesteś w stanie doczyścić szczoteczką. Sprawi, że wszelkie małe robaczki i zanieczyszczenia po prostu wynurzą się na powierzchnię wody. Podobnie działa także moczenie owoców i warzyw w sodzie oczyszczonej.

Możesz w ten sposób wyczyścić grzyby tuż po zebraniu i wstępnym oczyszczeniu, ale pamiętaj, że kiedy wyjmiesz je z wody, od razu musisz je wykorzystać. Przygotuj z nich aromatyczny sos albo wykorzystaj do marynowania. Możesz także zamrozić grzyby, ale najpierw dobrze je osusz.

Pyszne dania z grzybów będą smakować jeszcze lepiej, kiedy twoje zbiory będą pozbawione leśnych pozostałości. W sodzie możesz też wymoczyć grzyby kupione w sklepie, np. pieczarki czy boczniaki.

fot. Moczenie grzybów w sodzie oczyszczonej/Adobe Stock, Taras Chuiko

Grzyby wstępnie oczyść przy pomocy nożyka i miękkiej szczoteczki. Następnie włóż je do czystego zlewu i zalej wodą tak, aby przykryć wszystkie grzyby. Na tym etapie nie musisz ich kroić, choć nie będzie to błąd.

W zależności od ilości grzybów i wody, wsyp 2-4 łyżeczki sody. Dokładnie wymieszaj, a następnie zostaw na 5-7 minut. Nie ma potrzeby trzymać grzybów w wodzie zbyt długo. Po tym czasie wyjmij je i dokładnie osusz na ręczniku papierowym lub czystej ścierce, a następnie przygotuj jak tylko chcesz.

Suszone grzyby dobrze jest wymoczyć przed przygotowaniem nawet przez kilka godzin, aby zmiękły. Do takiej długiej kąpieli nie używaj sody oczyszczonej, ale możesz krótko wymoczyć je w niej, a potem lekko przepłukać i zalać czystą wodą. W ten sposób usuniesz ewentualne pozostałości piasku, który może "chrzęścić" między zębami.

fot. Soda oczyszczona na grzyby/Adobe Stock, Jelena

