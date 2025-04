Moczenie fasoli to bardzo powszechna i przydatna praktyka. Bez tego ziarna będą twarde i będzie bardzo trudno przygotować z nich pyszne danie. Czy wiesz, w jakiej wodzie moczyć strączki i na jak długo je w niej zostawić? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o moczeniu fasoli.

Moczenie fasoli, a także innych strączków, przede wszystkim służy przygotowywaniu zdrowych i bezpiecznych dań. Moczenie suchych ziaren zmiękczy je przed gotowaniem, a także pozwoli na wypłukanie cukrów, które w dużej mierze odpowiadają za dolegliwości żołądkowe po strączkach - przede wszystkim wzdęcia i gazy. Są one rozpuszczalne w wodzie, więc pozostaną w niej, zamiast w fasoli.

Dodatkowo wcześniejsze moczenie fasoli znacznie skraca czas jej gotowania oraz twój czas spędzony w kuchni. To też dobry sposób na oszczędność prądu podczas gotowania.

Woda do moczenia fasoli nie powinna być posolona - wówczas fasola może być twarda. Przed gotowaniem wylej ją i dokładnie opłucz ziarna fasoli pod bieżącą wodą, a dopiero potem przełóż do rondelka, zalej świeżą wodą i zagotuj z niewielką ilością soli.

Możesz także wrzucić namoczone i opłukane strączki do patelni podczas gotowania dań jednogarnkowych, takich jak leczo czy kapusta z grochem.

Fasolę najlepiej jest moczyć w chłodnej wodzie lub zbliżonej do temperatury pokojowej. Pamiętaj, aby wlać jej dość dużo. Fasola bardzo mocno będzie ją wchłaniać przez cały czas moczenia, a jeśli będzie wystawać ponad taflę, może wyschnąć lub... zepsuć się.

Jeśli zauważysz, że wody nadmiernie ubywa, możesz ją wymienić lub dolać trochę. Na jedną szklankę suchej fasoli przypadają 4 szklanki wody.

Wcześniej możesz też przepłukać fasolę na sitku pod bieżącą, chłodną wodą. Dzięki temu pozbędziesz się wstępnie ewentualnych zabrudzeń. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, kiedy kupujesz fasolę na bazarkach lub targach, gdzie jest przechowywana w większym słoju.

Czy wylewać wodę po moczeniu fasoli?

Cukry odpowiedzialne za dolegliwości żołądkowe rozpuszczają się w całości w wodzie. Dlatego też dobrze jest nie tylko wylać wodę, ale i przepłukać lekko fasolę na sicie, a dopiero potem przełożyć do garnka i zalać czystą, świeżą wodą.

Temperatura nowej wody nie ma większego znaczenia, jednak nie powinna być zbyt ciepła. Najlepsza będzie chłodna lub w temperaturze pokojowej.

Jeśli chcesz przyspieszyć moczenie fasoli, możesz zalać ją gorącą wodą, a nawet wrzątkiem. W ten sposób możesz skrócić moczenie fasoli do ok. 4-5 godzin. Spokojnie więc możesz zacząć rano, aby mieć gotową, miękką fasolę w porze obiadu.

Moczenie fasoli w chłodnej wodzie przez 8-10 godzin sprawi, że ziarna będą wolniej chłonęły wodę, przez co staną się bardziej elastyczne i soczyste w środku. Obie metody jednak są dobre i to od ciebie zależy, którą z nich wybierzesz.

Jak długo moczyć fasolę, aby zyskała odpowiednie właściwości? Fasola lubi wymoczyć się w wodzie, dlatego zacznij ją przygotowywać najlepiej już dzień wcześniej albo bardzo wcześnie rano. Wsyp lekko opłukane ziarna do miski albo rondelka i zalej wodą. Powinno być jej mniej więcej czterokrotnie więcej niż samych ziaren. Nie przykrywaj.

Zostaw fasolę do moczenia w chłodnym miejscu na ok. 8-12 godzin, najlepiej na noc. Nie musisz wkładać fasoli do lodówki, ale pilnuj, aby nic się do niej nie dostało. Jeśli np. masz zwierzaka, zamknij przed nim kuchnię na czas moczenia fasoli, aby się do niej nie dobrał (zwłaszcza jeśli lubi skakać po blacie). Następnego dnia możesz ją opłukać i wrzucić do nowej wody. Pamiętaj, aby fasolę gotować bez przykrycia - dzięki temu wszystkie niepotrzebne składniki odparują.

Pamiętaj, że po 12 godzinach mogą zacząć się procesy fermentacyjne, dlatego nigdy nie przekraczaj tego czasu moczenia fasoli. Optymalnie będzie moczyć fasolę ok. 10 godzin. Wtedy na pewno zmięknie i pozbędzie się wszystkich "antyskładników", a jednocześnie po ugotowaniu wciąż będzie smakować doskonale. Moczenie fasoli 24 godziny lub dłużej może być nie tylko zbędne, ale też niezdrowe, a nawet niebezpieczne.

fot. Moczenie fasoli/Adobe Stock, Elisabetta Ferron/Wirestock

Ile moczyć fasolę jaś?

Fasola jaś jest najbardziej popularną odmianą w Polsce. Moczy się ją minimum 8-10 godzin w chłodnej wodzie albo 4-5 w bardzo gorącej wodzie. Jeśli chcesz zrobić z niej pastę kanapkową lub wegański smalczyk, możesz moczyć ją nawet 6-7 godzin w gorącej wodzie, aby maksymalnie zmiękła i "rozpadła się". W ten sposób łatwiej będzie zblendować ją na gładką masę.

Ile moczyć fasolę do fasolki po bretońsku?

Jeśli chcesz przygotować fasolkę po bretońsku, wystarczy ok. 8 godzin moczenia w chłodnej i 4 w gorącej wodzie. Po dodaniu fasoli do rondelka i przygotowaniu dania i tak konieczne jest duszenie całości, co dodatkowo zmiękczy ziarna.

Pamiętaj, aby przed dodaniem fasoli do potrawy dobrze ją wypłukać.

Ile moczyć fasolę do zupy?

Podobnie, jak w przypadku fasoli do dania bretońskiego - możesz lekko skrócić czas moczenia fasoli, jednak nie pomijaj tego etapu. Niech moczą się przynajmniej 6 godzin, aby szkodliwe cukry się rozpuściły. Najlepiej jednak fasolę do zupy moczyć tak samo, jak w przypadku innych dań, czyli 8-10 godzin.

Ile moczyć fasolę mung?

Fasola mung to pyszny azjatycki strączek, który także wymaga moczenia w wodzie. Optymalny czas to 8 godzin. Tę odmianę fasoli także koniecznie wypłucz i ugotuj w świeżej wodzie, początkowo na bardzo dużym ogniu przez ok. 10 minut, a następnie przez 20-25 na średnim ogniu.

Jeśli chcesz pominąć etap moczenia fasoli, musisz liczyć się z tym, że czas gotowania znacznie się wydłuży. W takim przypadku lekko przepłucz fasolę pod bieżącą wodą, a następnie zalej zimną wodą i szybko zagotuj na dużym ogniu.

Pogotuj kilka minut, odcedź, a następnie zalej świeżą wodą i gotuj, aż fasola będzie miękka. Zwykle trwa to około godziny. Mniej więcej w połowie albo pod koniec lekko posól wodę. Dzięki temu fasola będzie smaczna, a jednocześnie nie będzie twarda.

