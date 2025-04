Od wojskowej racji żywnościowej do uwielbianego przysmaku

Według legendy, podczas podróży do Hiszpanii, Forrest Mars senior spotkał żołnierzy, którzy jedli granulki czekolady w twardej, cukrowej polewie. Zabezpieczała ona czekoladę przed roztopieniem się. Zainspirowany tym pomysłem, wymyślił recepturę czekoladowych draży M&M's®. Żeby rozpocząć produkcję wspólnie z R. Brucem Murrie wynajęli prawie 1115m2 powierzchni w Newark, w stanie New Jersey. W efekcie w 1941 roku wprowadzili na rynek pierwsze M&M's®. Nazwa kolorowych draży pochodziła od inicjałów panów Marsa i Murraya.

Wkrótce po swoim debiucie czekoladowe M&M's® zostały włączone do racji żywnościowej amerykańskiego wojska podczas II Wojny Światowej. W latach 50. stały się natomiast tak popularne, że postanowiono stemplować oryginalne draże znaną po dziś dzień „M”, aby odróżnić je od podróbek.

W 1954 roku rozpoczęto produkcję orzechowego wariantu M&M’s®, który do dziś jest obecny na rynku. W tym samym roku zaprezentowano też popularne animowane postacie M&M®, które w reklamach bawią i zarażają dystansem do siebie oraz pozytywnym nastawieniem.

M&M`s® podbijają ziemię i… kosmos!

Również lata 80. były dla tych kolorowych draży czasem wielu zaskakujących przygód. M&M’s® zostały nawet wysłane w kosmos. Amerykańscy astronauci z pierwszego promu kosmicznego Columbia wybrali je jako element swoich zapasów żywieniowych.

W 1984 roku czekoladowe i orzechowe draże M&M’s® stały się również „Oficjalną przekąską Igrzysk Olimpijskich”.

W następnych latach M&M’s® podbijały świat i docierały do krajów Azji i Pacyfiku, Australii, Europy czy Rosji. W roku 2000 czekoladowe M&M’s® otrzymały tytuł „Oficjalnych słodyczy nowego tysiąclecia”. To była dla marki wyjątkowa data również dlatego, że MM to rzymski zapis liczby 2000.

Ponad 20 lat produkcji w Polsce

W 2000 roku produkcję M&M’s® rozpoczęto również w Polsce. Fabryka w Janaszówku zaopatruje w kultowe draże ponad 20 krajów na świecie. Wytwarza się tu ich aż siedem rodzajów M&M’s®: klasyczne czekoladowe, nie mniej uwielbiane orzechowe, a także o smaku słonego oraz chrupiącego karmelu, brownie, świąteczny wariant Choco Eggs, czy M&M`s® mini. Dziennie w polskiej fabryce produkuje się 138 000 kg tych kultowych draży!

80 lat wspólnej zabawy

Przez całe dekady M&M`s® podbijały popkulturę, towarzyszyły premierom największych hitów kinowych – jak np. Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, rozbawiały kibiców podczas bloków reklamowych Super Bowl i były ulubionym przysmakiem wielu pokoleń konsumentów. W Ameryce zostały uznane za jedną z 5 topowych marek1. Jesteśmy przekonani, że jeszcze nie raz nas zaskoczą.

M&M's® wierzą, że zabawa i humor mogą nas do siebie zbliżyć, dlatego idea ta jest obecna we wszystkich działaniach oraz produktach marki. 80-ta rocznica M&M’s® to świetna okazja do wspólnej zabawy.

