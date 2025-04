Dzieci w Polsce piją za mało wody. Jak pokazują statystyki stanowi ona w tej grupie jedynie 1/3 wypijanych płynów. Jednocześnie, efektem nawet niewielkiego odwodnienia może być obniżenie koncentracji, wydłużenie czasu reakcji, obniżenie refleksu, zmęczenie czy złe samopoczucie. Wraz z wiekiem coraz trudniej przyzwyczaić dziecko do sięgania po wodę, a to właśnie ona powinna stanowić podstawowe źródło nawodnienia.

Dlatego tak ważne jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat – warto zachęcać dzieci do picia wody już od momentu rozszerzania diety o produkty inne niż mleko matki. Jednym ze sposobów kształtowania zdrowego nawyku picia wody jest nauka przez zabawę.

Zgodnie ze swoją misją, Żywiec Zdrój od lat zachęca Polaków do tego, by pili zdrowiej

Marka szczególną wagę przykłada do kształtowania zdrowych nawyków w zakresie nawodnienia wśród najmłodszych, prowadząc programy edukacyjne skierowane do tej grupy, jak również oferując produkty, odpowiednie do picia na co dzień dla najmłodszych.

W ofercie Żywiec Zdrój najmłodsi mogą znaleźć krystaliczną wodę źródlaną w butelkach z etykietami przedstawiającymi Minionki. Opakowania poza etykietami prezentującymi słynnych bohaterów kreskówek, są również bardzo praktyczne. Sportowa zakrętka w formie tzw. dziubka zapewnia dziecku większą wygodę użytkowania i picia – zarówno w domu, jak i na spacerach czy wycieczkach. Kształt butelki dopasowany idealnie do dziecięcej rączki ułatwia budowanie codziennego nawyku sięgania po wodę.

Krystaliczna woda niegazowana Żywiec Zdrój ze względu na optymalny skład mineralny, delikatny smak i naturalne pochodzenie jest odpowiednia do picia na co dzień, bez ograniczeń i przez każdego, w tym tak wrażliwe grupy, jak dzieci, kobiety w ciąży i karmiące. Butelki z opakowaniami przedstawiającymi Minionki dostępne są w szerokiej dystrybucji.

Rekomendowana cena detaliczna produktu o pojemności 310 ml wynosi 1,49 zł, a 500 ml 1,69 zł.