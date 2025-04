Walentynki to dzień, w którym chcemy okazać naszą miłość. Dla wszystkich zakochanych Prima przygotowała przepis na specjalną kawę. Przyrządzenie tego napoju to oryginalny sposób na wyrażenie uczuć.

Reklama

Walentynkowe menu

Jeśli planujesz romantyczną kolację dla dwojga, pomyśl o specjalnym menu, aby ten wieczór był wyjątkowy i niezapomniany. To dobry sposób nie tylko na okazanie miłości, ale także na jej zdobycie. Droga do serca wiedzie przecież przez żołądek. Na początek zaserwuj ukochanej osobie sałatkę z krewetek, ostrygi lub kawior. Afrodyzjak to w końcu idealna przystawka w walentynki. Na danie główne poszukaj inspiracji w kuchni włoskiej, francuskiej lub chińskiej. Nie zapomnij o aromatycznych przyprawach. Imbir, kardamon, estragon, koper, rozmaryn czy tymianek nie tylko dodadzą smaku potrawom, ale rozpalą też serce ukochanej osoby. Ukoronowaniem tego wyjątkowego menu niech będzie deser tiramisu. A do niego podaj pyszną walentynkową kawę.

Miłosna Finezja dla dwojga

Najpierw pomyśl o tym, jak podasz ukochanej osobie miłosny kawowy napój. Efektownie i uwodzicielsko będzie prezentował się w kieliszku z długą nóżką. Następnie zaparz drobno mieloną, aromatyczną Primę Finezję i wlej ją do rondelka. Do kawowego naparu dodaj cynamon i skórkę cytrynową, lub skórkę pomarańczowa i goździki oraz odrobinę cukru dla osłody. Całość podgrzewaj na wolnym ogniu przez kilka minut. Aromatyczną Miłosną Primę Impresję wlej do kieliszków. Całość udekoruj bitą śmietaną, a z wiórków czekoladowych usyp na wierzchu serduszko.

Do miłosnego naparu możesz dodać kroplę alkoholu. Nalej odrobinę koniaku na łyżkę i zapal go nad rondelkiem. Następnie płonący koniak wlej do kawy, przykryj szklankę spodeczkiem i poczekaj, aż płomień zgaśnie. Tak przygotowaną Miłosną Primę Finezję rozlej do szklanek, udekoruj bitą śmietaną, a następnie posyp karmelizowanymi orzeszkami i rozkoszuj się jej smakiem z ukochaną osobą.

Zdjęcia pochodzą z archiwum fotografii marki Prima.