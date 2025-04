Ulubione cukierki czekoladowe M!chałki z Wawelu, to teraz po prostu M! Są w zupełnie nowej odsłonie. Jeszcze lepsza jakość i dobre składniki. Sprawdźcie, jak się zmieniły!

Klasyka jest zawsze w cenie!

Wszyscy znamy pyszne M!chałki z Wawelu. Te popularne cukierki w czekoladzie, to jedne z ulubionych słodyczy Polaków. Zupełnie odmieniona linia cukierków M!, to oprócz oryginalnego symbolu, także całkiem unowocześnione opakowanie. Teraz w M! znajduje się aż 26% orzeszków arachidowych! Poza tym wyłącznie Dobre Składniki, czyli zero barwników, sztucznych aromatów i substancji konserwujących. Orzechy te wpływają kojąco na nasze nerwy, co jest dodatkowo wzmocnione właściwościami czekolady. Dodatkowo to cenne źródło błonnika i witaminy B3, które wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naszego układu pokarmowego.

To jeden z najczęstszych wyborów. Lubimy to, co polskie!

O to, co naprawdę istotne w nowej odsłonie M!chałków z Wawelu zapytaliśmy samych zainteresowanych. - W naszej paczce zwracamy szczególną uwagę na to, co każdy z nas ma w środku - wyznaje M!chałek Klasyczny. - Dlatego nasza nowa odsłona akcentuje Dobre Składniki, czyli aż 26% orzeszków i brak sztucznych dodatków - wtrąca M!chałek Biały, a Kokosowy dodaje: - Liczy się to, jak działamy na innych. Dla nas istotny jest pozytywny wpływ na otoczenie. Tyle udało się nam dowiedzieć od przedstawicieli Redakcji M! Wiemy jednak, że już wkrótce o trójce adeptów sztuki dziennikarskiej będzie naprawdę głośno.

Zawartość tłuszczu kakaowego zamiast utwardzonego tłuszczu palmowego sprawia, ze jest to wyrób lepszej jakości. Należy sprawdzać informacje zamieszczone na etykiecie, czy w danym produkcie znajduje się rafinowany tłuszcz palmowy - częściowo utwardzony lub całkowicie utwardzony. Najlepiej wystrzegać się takich produktów.

