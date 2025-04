Grillowanie metodą bezpośrednią

Metodę bezpośrednią stosuje się do przyrządzania steków, hamburgerów lub kotletów, które wymagają wysokiej temperatury i krótkiego czasu obróbki. Metoda bezpośrednia jest podobna do przysmażania, tzn. produkt jest grillowany bezpośrednio nad źródłem ciepła. Temperatura na wysokości rusztu wynosi wtedy około 290°C. Aby produkt był przyrządzony równomiernie, po upływie połowy czasu należy odwrócić go na drugą stronę.

Bezpośrednia metoda grillowania nadaje się do produktów grillowanych maksymalnie 30 minut: steków kotletów, szaszłyków, kiełbasek, warzyw. Grillowanie bezpośrednie służy także do przysmażania mięsa, dzięki niemu powstaje smaczna skorupka a powierzchnia potrawy rumieni się na piękny kolor. Do przysmażania nadają się zwłaszcza steki, kotlety, pierś kurczaka i większe kawałki mięsa. W zależności od pożądanego stopnia przysmażenia i grubości mięsa, czas grillowania wynosi od 2 do 10 minut z każdej strony w wysokiej temperaturze. Mniejsze kawałki należy oczywiście grillować krócej.

Przykładem grillowania metodą bezpośrednią może być przygotowanie steku o grubości ok. 5 cm, który ma pozostać średnio wysmażony.

Przed rozpaleniem grilla należy otworzyć wszystkie regulatory wentylacji. Aby ustalić potrzebną ilość brykietów, należy ułożyć na ruszcie na węgiel warstwę brykietów, a następnie zgarnąć je na środek rusztu. Jedna warstwa brykietów Weber po całkowitym wyżarzeniu daje na wysokości rusztu grilla temperaturę ok. 290°C

Najpierw rozpalamy brykiety przy użyciu parafinowej rozpałki w kostkach lub innej certyfikowanej, bezpiecznej rozpałki. Pokrywa grilla powinna być w tym czasie otwarta.

Gdy brykiety pokryją się cienką warstwą szarego popiołu (po upływie ok. 25 - 3o minut), ponownie układamy je w jedną warstwę. W przypadku dodatkowego stosowania komina do rozpalania Weber, cały proces przyspiesza się. Wkładamy ruszt — lekko natłuszczony, znawcy używają skóry ze słoniny - do grilla i rozgrzewamy go przez ok. 10 minut. Następnie kładziemy stek (wołowy) na ruszt i grillujemy go z każdej strony przez ok. 7 do 9 minut z zamkniętą pokrywą.

Mniejszy dopływ tlenu do wnętrza grilla zapobiega paleniu się kapiących soków z mięsa i pieczeni. Mięso grilluje się, ale nie jest spalone. Po upływie czasu zdejmujemy mięso z rusztu.

Po zakończeniu grillowania ponownie zamykamy pokrywę oraz wszystkie regulatory wentylacyjne. Żar wygasa po ok. 35 minutach, a pozostałe brykiety można wykorzystać przy następnym grillowaniu.

Dzięki temu użytkownik oszczędza koszty, co z kolei potwierdza, że mimo wyższej ceny produkty Weber są ekonomicznym nabytkiem.

W przypadku przygotowywania steku metodą bezpośrednią na grillu gazowym, należy włączyć wszystkie palniki i położyć mięso na środku rusztu, grillując je z obu stron przez okres 3 do 5 minut z każdej strony, zależnie od stopnia wysmażenia jaki chcemy osiągnąć.

Grillowanie metodą pośrednią

Metodę pośrednią stosuje się do przyrządzania pieczeni, drobiu, chleba, warzyw, pizzy, ciasta, owoców i wszystkich potraw, które muszą być grillowane powoli i równomiernie. Przykładem może być pieczeń wieprzowa, przygotowywana tą metodą.

Do grillowania metodą pośrednią ustawiamy na ruszcie na węgiel dwie przegrody lub kosze do węgla tak, aby stały po bokach między uchwytami grilla. Oba kosze lub miejsca między przegrodami na węgiel a ścianą kotła wypełniamy zalecaną ilością brykietów. Otwieramy wszystkie regulatory wentylacyjne grilla i rozpalamy brykiety przy użyciu parafinowej rozpałki w kostkach lub wspomagając się kominem do rozpalania. W trakcie rozpalania grilla pokrywa powinna być otwarta. Odczekujemy, aż brykiety pokryją się cienką warstwą szarego popiołu (po upływie ok. 25-30 minut). Na wysokości rusztu grilla panuje teraz idealna temperatura 180 - 220° C. Teraz wstawiamy aluminiową miseczkę ociekową między kosze lub przegrody do węgla. Następnie wkładamy ruszt do grilla tak, aby podnoszone segmenty rusztu znajdowały się bezpośrednio nad węglem drzewnym. Dzięki temu można bez problemu dokładać brykiety.

Należy pamiętać, że przy stosowaniu metody pośredniej żar po jednej stronie może być dużo bardziej gorący niż po drugiej, na przykład przy silnym wietrze lub wtedy, gdy jedna strona rozpali się szybciej niż druga. W takim wypadku należy rozłożyć brykiety szczypcami do grilla, aż obie strony będą równie dobrze rozżarzone. Kładziemy pieczeń na ruszt grilla lub wkładamy do kosza do pieczeni umieszczonego nad miską ociekową.

Mięso nie leży teraz bezpośrednio nad żarem, jest wiec grillowane pośrednio. Tłuszcz i soki z mięsa zbierają się w misce mogą, jeśli zachodzi taka potrzeba, być wykorzystane do przyrządzenia sosu. Ponieważ nic nie kapie na gorący węgiel, podczas grillowania w ogóle nie tworzy się dym. Zamykamy pokrywę. Dzięki temu gorące powietrze cyrkuluje wokół pieczeni, a ciepło dodatkowo odbija się od kotła i pokrywy; soki i aromat pozostają w mięsie - nie trzeba nawet używać obrotowego rożna. Należy pamiętać, aby zasuwa wentylacyjna w pokrywie była skierowana do przodu w kierunku uchwytu.

Grillujemy pieczeń tak długo, jak podano w przepisie. W przypadku mięsa, które ma być grillowane dłużej niż godzinę, należy co godzinę dokładać brykiety po obu stronach. Gotową pieczeń zdejmujemy z rusztu, zamykamy pokrywę i wszystkie regulatory wentylacyjne. Żar wygasa po upływie ok. 35 minut. Pozostałe brykiety można wykorzystać przy następnym grillowaniu.

Jeśli chcemy przygotować potrawę metodą pośrednią na grillu gazowym, włączamy przedni oraz tylny palnik, a wyłączamy środkowy. W systemach dwupalnikowych ustawiamy oba z nich maksymalnie na średni płomień, lub przedni palnik na średni płomień, a tylny wyłączamy. Metoda ta najlepiej sprawdza się do grillowania pieczeni, całego drobiu, elementów kurczaka, ryb, steków, warzyw, chleba oraz deserów umiarkowanej temperaturze ok. 180 – 220°C. Wszystkie potrawy o dużej zawartości tłuszczu takie jak boczek, żeberka, gęś, kaczka, itp., należy piec metodą pośrednią w niższej temperaturze 150 - 160°C, aby uniknąć zbyt szybkiego wytopienia tłuszczu i wytworzenia zbyt ciemnej skórki.

Podczas całego procesu grillowania pokrywa powinna być zamknięta, aby utrzymać temperaturę i zapewnić równomierną cyrkulację gorącego powietrza. Gdy pokrywa jest zamknięta, a środkowy palnik wyłączony, grill gazowy daje podobny efekt jak piekarnik.

Jednak w przeciwieństwie do piekarnika, w grillu nieustannie cyrkuluje świeże, wilgotne powietrze, dzięki któremu potrawa nie wysycha, podczas gdy w piekarniku wymiana gorącego i suchego powietrza w ogóle nie ma miejsca. Ciepło cyrkuluje w grillu, więc potrawa w ogóle nie musi być obracana.

