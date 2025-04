Ostatki, czyli ostatnia sobota karnawału to dzień, którego nie wypada nie świętować. Menu na ostatki musi zawierać przekąski, sałatki, efektowne napoje i danie główne. Jeżeli zdecydowałaś, że tegoroczne ostatki będą odbywać się w twoim domu, koniecznie musisz przemyśleć, co podasz swoim gościom.

Z mniejszym przytupem ostatki świętuje się po raz drugi - we wtorek przed Środą Popielcową. To według tradycji katolickiej ostatnia okazja, aby uczestniczyć w hucznych zabawach przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Wtorek nie jest jednak tak popularny wśród imprezowiczów - to przecież środek tygodnia.

Możesz zdecydować się na klasyki typu sałatka grecka czy sałatka nicejska, a na deser przyrządzić pyszne pączki, które są nieodłącznym symbolem karnawału. Oto kilka porad kulinarnych: pomysłów na dania na ostatki!

Dania na ciepło na ostatki

Podstawą każdego przyjęcia na ostatki jest kulinarny gwóźdź programu, czyli danie na ciepło. Najczęściej wybieranym specjałem jest tutaj pieczeń. Dość łatwa w przygotowaniu, występuje w przynajmniej kilkunastu wariantach i co najważniejsze - bardzo dobrze smakuje.

Zimne napoje na ostatki

Bez drinków i schłodzonych koktajli nawet najlepiej zorganizowane przyjęcie na ostatki traci swoje szanse na zostanie imprezą roku. W imprezowym bufecie powinny pojawić się nie tylko drinki z dodatkiem alkoholu, ale również napoje dla dzieci i kierowców.

Desery na ostatki

Zachwyt gości nie zgaśnie po podaniu głównego dania, jeśli po nim na stół wkroczy pyszny, kolorowy deser na ostatki. Nie zapominajmy też o pączkach i faworkach, którymi zajadaliśmy się nie tylko w Tłusty Czwartek, ale też przez cały karnawał. Feeria barw i karuzela smaków to coś, co kojarzy się z karnawałem. Pożegnajmy go sposób, na jaki zasługuje!

Przekąski na ostatki

Nie oszukujmy się. Impreza na ostatki to mocna dawka rozrywki. Aby móc bawić się do białego rana, na stole muszą pojawić się przekąski, które nie pozwolą zgłodnieć twoim gościom. Kulki mięsne z dipami, koreczki, roladki z łososia, pieczone ziemniaczki czy zaskakujące pasty na kanapki to lista przepisów na imprezowy sukces!

Artykuł powstał na podstawie tekstu Karoliny Wysockiej. Pierwotnie został opublikowany 08.02.2013

