Mateusz Gessler, jak sam o sobie mówi, to fascynat polskiej i francuskiej kuchni, który uwielbia dawać ludziom radość płynącą z jedzenia. Milionom Polaków znany jest jako mistrz kulinarny, restaurator oraz osobowość telewizyjna. Świetnie sprawdza się w roli prowadzącego warsztaty kulinarne i spotkania z pasjonatami gotowania, a spod jego noża wychodzą zarówno nowoczesne wyrafinowane dania, jak i bliskie sercu, tradycyjne potrawy. Jest perfekcjonistą, który lubi otaczać się profesjonalistami. Ze szczególną uwagą wybiera nie tylko współpracowników i składniki potraw do swojego menu, ale i projekty, w jakie się angażuje. Dla niego liczy się tylko najwyższa jakość.

fot. materiały prasowe

Marka Somat to ekspert, który już od ponad 50 lat dba o czyste naczynia, nieustannie rozwijając swoją ofertę. W jej szerokim portfolio dostępne są kapsułki, tabletki w zależności od wariantu, wzmocnione o dodatkowe funkcje, żele, które zapewniają elastyczność dozowania, a także linia dodatków obejmująca m. in. sól, nabłyszczasz do naczyń czy tabletki oraz płyn do czyszczenia zmywarki. Stałe poszukiwanie najlepszych rozwiązań zaowocowało powstaniem kapsułek Somat Excellence. Somat Excellence 4 in 1 to połączenie skutecznego proszku i 3 żeli w biodegradowalnej, rozpuszczalnej w wodzie folii. Silna formuła starannie dobranych składników zapewnia perfekcyjne czyszczenie nawet trudnych do usunięcia przypaleń, idealny połysk oraz ochronę delikatnych naczyń a to wszystko również w programie eco (45°C) w niskich temperaturach i krótkich cyklach. Dlaczego to tak ważne? Przejście na tryb „eco” pozwala zaoszczędzić nawet 135 zł rocznie* bez obaw o jakość zmywania. Najwyższą jakość produktów Somat docenił Mateusz Gessler, podejmując decyzję o zostaniu ambasadorem marki.

fot. materiały prasowe

Mateusz Gessler i marka Somat to niewątpliwi #mistrzowiewkuchni – eksperci nieuznający kompromisów w zakresie jakości. Z takim duetem nie tylko gotowanie smacznych i zdrowych potraw – o czym przekona Mateusz, a także zmywanie nawet wielu naczyń – co udowodni Somat, może być czystą przyjemnością. Przełącz się z nimi na tryb eco i zacznij zmiany od kuchni.

*Przy przejściu z programu intensywnego na krótki program eco oraz założeniu 280 cykli rocznie. Oszczędności kosztów energii elektrycznej na podstawie średnich cen energii elektrycznej w grudniu 2022 r. w Polsce. Źródło: GlobalPetrolPrices.com