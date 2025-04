Każda osoba, której zdarzyło się obierać cebulę wie, że nie należy to do najprzyjemniejszych czynności. Oprócz ostrego zapachu, jaki wydziela to warzywo, problemem jest przede wszystkim łzawienie oczu, które występuje podczas obierania i krojenia cebuli.

Na szczęście, tak samo na ten problem, jak i na wiele innych, rozwiązanie można znaleźć w sieci. Internauci nie zawodzą i przedstawiają bardzo prosty sposób, który pozwoli nam zachować łzy na bardziej emocjonalne okazje niż gotowanie obiadu. Szczególnie dobrym trikiem podzielili się użytkownicy TikToka. Filmik z obieraniem cebuli bez płaczu szybko stał się prawdziwym hitem.

Jak obierać cebulę bez łez?



Trikiem na to, jak obrać cebulę bez łez, podzielił się z użytkownikami TikToka James Rembo. Mężczyzna opublikował krótki filmik zarówno na TikToku, jak na Instagramie, gdzie nagranie robi prawdziwą furorę.

Na czym polega sposób opracowany przez Rembo? Wystarczy, że przekroimy cebulę na pół, a następnie ją zgnieciemy jednym uderzeniem. Dzięki temu skórka odpada od warzywa sama, a my nie musimy zrobić nic poza szybkim zdjęciem jej z cebuli. Zero krojenia i łez.

Internauci są zachwyceni trikiem wymyślonym przez Rembo . W komentarzach dają znać, że wypróbowali go i faktycznie znacznie ułatwia im życie. Część zauważa jednak, że pozostaje jeszcze kwestia... siekania warzywa. To również może przysporzyć nam płaczu nad deską do krojenia.

Dlaczego płaczemy podczas krojenia cebuli?

Podczas przekrojenia cebuli z wchodzących w jej skład aminokwasów zawierających siarkę powstaje lotny związek chemiczny o nazwie S-tlenek tiopropanalu. Gdy wraz z powietrzem dotrze on do naszych oczu i rozpuści się w pokrywającym ich powierzchnię płynie łzowym, powstaje m.in. kwas siarkowy. Jest to substancja drażniąca, którą nasz organizm próbuje rozcieńczyć, produkując coraz więcej łez.

