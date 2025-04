Przygotowanie makowca, strucli, pierożków z makiem czy świątecznej kutii to obowiązkowy punkt przedświątecznych dni.

Masa makowa stanowi oryginalny dodatek do kremów, a także delikatny farsz do pierogów czy rogalików. Umożliwia przygotowanie bożonarodzeniowej kutii. Najlepsza będzie wzbogacona miodem, rodzynkami i kandyzowaną skórką pomarańczową.

Trudno wyobrazić sobie świąteczny stół bez wypieków z makiem. Samodzielne przygotowanie masy makowej jest dość czasochłonne i wymaga dużo pracy - warto jednak się na to zdecydować! Zobacz, jak przygotować masę makową!

Składniki na masę makową (ponad 1 kg):

550 g maku

100 g masła

3/4 szklanki miodu

200 g rodzynek

150 g suszonych śliwek

150 g orzechów włoskich lub laskowych

skórka otarta z pomarańczy

2 łyżki olejku migdałowego

2 łyżki rumu

3 łyżki brandy

Przepis na domową masę makową:

Wsyp mak do garnka i zalej go gorącą wodą - poziom wody powinien być wyższy, niż poziom maku. Zagotuj. Gotuj przez 35 minut - od czasu do czasu zamieszaj. Pozostaw mak do odsączenia na sitku na 20 minut. Zmiel mak w maszynce do mielenia mięsa, najlepiej dwa razy. Posiekaj rodzynki, orzechy i śliwki suszone. Masło roztop z miodem i podgrzej. Dodaj bakalie i dokładnie wymieszaj. Podgrzewaj przez kilka minut na wolnym ogniu, mieszając. Przełóż mieszankę do maku. Dodaj skórkę z pomarańczy, olejek migdałowy, brandy i rum. Wszystko dokładnie wymieszaj.

