marynowanie grzybów

Jak przygotować grzyby do marynowania?

Grzyby najpierw czyścimy i obgotowujemy w wodzie około 15 minut w osolonej i lekko zakwaszonej wodzie. Kwasek cytrynowy dodajemy po to, by grzyby nie sczerniały. Grzybki odcedzamy, studzimy zimną przegotowaną wodą i wkładamy do słoików, uprzednio wyparzonych wrzątkiem.

Można do grzybków dodać pokrojoną w plasterki sparzoną wrzątkiem lub lekko podgotowaną cebulkę.

Zalewa składa się z wody, soli cukru, octu i przypraw. Warto dodać do niej ziele angielskie, kawałek chrzanu, gorczycę, ziarenka pieprzu, goździki (nie za dużo 2-3 na słoik) – wedle upodobania. Zalewę zagotowujemy i gorącą zalewamy grzyby. Słoje zamykamy i pasteryzujemy ok. 1 godziny, następnie wyjmujemy, dokręcamy i stawiamy do góry dnem.

Następnego dnia pasteryzację powtarzamy.

Proporcje:

1 kg grzybów

2-3 cebule

0,5 l wody

120 g cukru

1 łyżeczka soli

¼ l l octu 10%

8 ziarenek pieprzu

8 ziarenek ziela angielskiego

3 łyżeczki nasion gorczycy

4-6 goździków

2 cm kawałek korzenia chrzanu, obrany i pocięty w wiórki

