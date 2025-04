Ciężko sobie wyobrazić sytuację, w jakiej znaleźli się mieszkańcy Ukrainy. Z dnia na dzień ich życie diametralnie się zmieniło. Przepełnieni strachem, z obawą o własne życie, musieli uciekać ze swoich domów, niejednokrotnie tracąc cały dobytek. We współczesnym świecie taki akt agresji jest nie do przyjęcia. Codziennie słyszymy informacje o kolejnych ofiarach, o rodzinach, które tracą swoich najbliższych. Mimo ogromnej odwagi, którą obywatele Ukrainy wykazują od początku inwazji, nie będą w stanie poradzić sobie bez pomocy sojuszników. - opowiada Maciej Bursztein, członek zarządu oraz dyrektor do spraw rozwoju Formaster Group, właściciela marki Dafi.