Dlaczego lubimy pizzę?

Pizza cieszy się niesłabnącym uznaniem zarówno wśród profesjonalnych znawców kuchni, jak i miłośników dobrego jedzenia. Polacy kochają ją przede wszystkim za niepowtarzalny smak (62%) oraz możliwość skomponowania ulubionych składników (34%). Najchętniej wskazywane dodatki to: pomidory, pieczarki, szynka, salami, cebula, papryka, oliwki, kukurydza, owoce morza oraz różnego rodzaju sosy.

Z badań marki MOSSO wynika, że ponad 60% Polaków wybiera Margheritę. Popularne są również: Americana z kurczakiem, pieczarkami i kukurydzą (56%), Hawajska z szynką i ananasem (53%) oraz Pepperoni z kiełbaską pepperoni (48%).

Inne chętnie wybierane to: Capricciosa z szynką, pieczarkami, pomidorkami koktajlowymi i oliwkami (43%), Caprese z pomidorami i pesto ze świeżej bazylii (41%), Wegetariańska z brokułami, papryką, pomidorami i kukurydzą (35%), Carbonara z serem corregio, bekonem, pieczarkami, cebulą i świeżą bazylią (35%), Farmerska z grillowanym kurczakiem, papryką, pieczarkami i cebulą (27%) oraz Europejska z szynką, wołowiną, pieczarkami i oliwkami (23%).

Najchętniej wybierane rodzaje pizzy

Wykres 1. Najchętniej wybierane rodzaje pizzy (źródło: MOSSO)

Jaki sos do pizzy - czosnkowy czy pomidorowy?

„Przygotowanie pizzy to pole do prawdziwego kulinarnego popisu. Bogactwo i dostępność przeróżnych składników daje nam możliwość stworzenia własnej, unikalnej kompozycji smakowej, której dopełnieniem jest oczywiście sos. Z naszych badań wynika, że blisko 90%. Polaków nie wyobraża sobie pizzy bez solidnej porcji sosu” – mówi Tomasz Kwaśniewski, manager marki MOSSO.

Ulubione sosy Polaków to: czosnkowy (64%), pomidorowy (26%), a nawet majonezowy (10%).

Wykres 2. Najczęściej wybierane sosy do pizzy (źródło: MOSSO)

Okazuje się jednak, że w kwestii sosów, nie mamy do swoich kulinarnych zdolności zaufania. Nawet do przygotowanej w domowym zaciszu pizzy najczęściej dodajemy sos ze sklepowej półki (81%). Zaledwie 19% z nas przyrządza go samodzielnie.

Ile pizzy zjadają Polacy?

Na świecie rocznie sprzedawanych jest blisko 13 milionów pizzy. Polacy również mają w tym swój udział. Blisko połowa smakoszy z nad Wisły jada ją przynajmniej raz w miesiącu (48%). Ponad 1/3 badanych (35%) robi to dwa lub trzy razy w miesiącu, 12% raz w tygodniu, a 5% nawet częściej.

Wykres 3. Jak często jemy pizzę? (źródło: MOSSO)

Najbardziej popularną praktyką wśród Polaków jest jadanie pizzy w restauracji, pizzerii lub barze (47%). Mimo to, zaskakujący jest fakt, że aż 27% piecze ją samodzielnie w domu. Nieco mniej popularne jest zamawianie pizzy do domu lub pracy – 16%, a także kupowanie mrożonej – 10%. Co ciekawe ponad połowa z nas najchętniej spożywa ją w towarzystwie partnera. Chętnie jadamy ją również ze znajomymi (40%) i członkami rodziny (10%).

Wykres 4. Jaka pizza najbardziej nam smakuje? (źródło: MOSSO)

Pizza - krótka historia potrawy

Pierwsza pizza powstała w starożytnym Egipcie, w kształcie płaskiego, okrągłego chleba. Kolejna jej odmiana pojawiła się w Grecji, w postaci chlebka smarowanego oliwą i czosnkiem oraz posypywanego ziołami. W takiej formie trafiła do Włoch, gdzie dodano do niej sos pomidorowy, który z biegiem lat stał się jej nieodłącznym elementem. Pizza aż do XIX w. była przede wszystkim przysmakiem chłopów i biedoty. Zmieniło się to za sprawą królowej Włoch, Małgorzaty Sabaudzkiej, która podczas uroczystej kolacji w Neapolu spróbowała tej prostej potrawy. Smak pizzy tak ją uwiódł, że na swoim dworze zatrudniła „pizzaioli” (osoba robiąca pizzę). Ulubioną pizzą królowej Małgorzaty była przygotowana i nazwana na jej cześć „Margherita”, w której skład wchodziła kompozycja w kolorach włoskiej flagi: mozzarella (biały), pomidory (czerwony) i bazylia (zielony).

Choć z upływem czasu powstaje coraz więcej rodzajów pizzy, to nieprzerwanie od lat króluje neapolitańska, której jedną z odmian jest właśnie Margherita. Ta oryginalnie wypiekana w Neapolu składa się z pomidorów San Marzano oraz sera mozzarella z krowiego mleka. Ciasto wyrabiane jest z mąki typu 0 lub 00 oraz neapolitańskich lub browarnianych drożdży. Powinno być ugniatane ręcznie lub przy użyciu miksera wieloobrotowego, a jego grubość nie może przekraczać 3 milimetrów. Gotowa pizza musi być pieczona przez 60-90 sekund w temperaturze 485 °C w piecu opalanym dębowym drewnem.

Źródło: Materiały prasowe quote me/ bj,

Dane z raportu na podstawie ankiety, w której wzięło udział 100 osób w wieku od 25 do 60 lat.

