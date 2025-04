23 kwietnia na rynku ukaże się druga książka kucharska Katarzyny Jankowskiej

pt. "Mama alergika gotuje. Na wyjątkowe okazje". Jest rozwiązaniem kolejnych kulinarnych problemów każdej mamy alergika!

Reklama

"Mama alergika gotuje"

Nowa książka to zbiór receptur na różne potrawy, które uświetnią wiele wyjątkowych okazji i rodzinnych uroczystości. Wśród nich znajdziemy propozycje wytrawnych dań na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, a także kilkadziesiąt przepisów na smakowite wypieki. Kuszące zdjęcia zachęcają do wypróbowania tłustoczwartkowych pączków, faworków i oponek. Kilka propozycji na codzienne pieczywo oraz urodzinowe torty to kolejna zaleta tej książki.

Z myślą o nastoletnich alergikach powstał materiał Domowy Fast Food, gdzie pojawiły się przepisy na smaczne burgery, tortille, chipsy, pizzę czy pieczone frytki. Jaki krem, polewę czy masę przygotować, jak zrobić domowy wegański majonez, zakwas z buraków i przyprawę do pierników dowiemy się zaglądając do rozdziału Dodatki.

Książka podpowiada również jakimi wartościowymi produktami zapełnić kuchenną szafkę alergika i osób na diecie bezglutenowej. To z pewnością jedyna taka pozycja na rynku, która ułatwi życie osób z wieloma ograniczeniami w diecie.

Co gotować alergikowi?

Czy alergik zasiądzie wspólnie z rodziną do świątecznego stołu?

Czy jest szansa by upiec tarty, babki, bułeczki, ciasteczka przy tak ograniczonej diecie?

Czy alergiczne dziecko pozna kiedyś smak pączków i oponek?

Czy osoba, której nie wolno jeść tak wielu produktów, skosztuje swój własny tort?

Czy istnieje szansa na zdrowe dania typu Fast Food?

Książka MAG to odpowiedź "TAK" na wiele trudnych pytań!

Książka zawiera 106 przepisów na dania bez jajek, mleka, soi, kakao, orzechów, selera i miodu. 71 z nich dodatkowo nie zawiera glutenu. 96 przepisów jest wegańskich, 75 nie posiada cukru.

Każdy przepis także w tej książce jest opatrzony adnotacją od dietetyka, został stworzony z myślą o osobach reagujących krzyżowo na różne warzywa czy owoce. Część dań, podobnie jak w pierwszej książce, inspirowana jest domową kuchnią babci Broni i została przez nią przygotowana specjalnie dla alergika.

"Mama alergika gotuje - tradycyjnie"

Gotując z pierwszą książką MAG "Mama alergika gotuje. Tradycyjnie" poznaliśmy 100 sprawdzonych przepisów na dania, pojawiające się najczęściej na polskich stołach, w wersji bezpiecznej dla alergika, odpowiedniej także dla wegan i osób na diecie bezglutenowej. "Mama alergika gotuje. Tradycyjnie" dała odpowiedź na pytanie "Co na co dzień przygotować do jedzenia dla alergika".

Katarzyna Jankowska (MAG) po raz kolejny dzieli się swoim doświadczeniem i udowadnia, że nie ma potrawy, której nie dałoby się przygotować nawet gdy lista niedozwolonych produktów jest długa. Inspiruje i podpowiada wiele nowych rozwiązań.

Z drugą książką MAG życie stanie się smaczne, zdrowe i wyjątkowe.

Patron merytoryczny: Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią na Diecie Bezglutenowej

Produkt już do kupienia w przedsprzedaży na hitsalonik.pl

Od 23 kwietnia produkt dostępny w kioskach (miękka oprawa) w cenie 32,99 zł brutto i księgarniach (twarda oprawa) w cenie 44,99 zł brutto.

Adres bloga: www.mamaalergikagotuje.pl

FB www.facebook.com/MamaAlergikaGotuje

Reklama

Zobacz też nasze pomysły na dania z cebulą:

Cebularze - przepis

Cebula nadziewana soczewicą - przepis

Konfitury z cebuli - przepis

Zupa cebulowa z grzankami - przepis

Tarta cebulowo-serowa - przepis

Krążki cebulowe - przepis

Chleb cebulowy - przepis