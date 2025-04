Wraz z rosnącą modą na gotowanie, Polacy są coraz bardziej otwarci na eksperymentowanie z nowymi smakami. Dla miłośników kuchni włoskiej (i nie tylko) Hortex wprowadza nową, mrożoną linię "na patelnię" – Makarony na patelnię.

Reklama

Są to pyszne kompozycje makaronów i warzyw, z dodatkiem doskonale doprawionych sosów. Dla smakoszy szpinaku przygotowano Tagliatelle z sosem szpinakowym, dla wielbicieli ostrzejszych smaków pyszne Penne Napoletana, a dla tych którzy uwielbiają mięsne dodatki aromatyczne Spaghetti Carbonara lub Farfalle z sosem Bolognese. A to wszystko w 10 minut!

Więcej o makaronie

We Włoszech makaron pojawił się już w średniowieczu, a wraz z genueńskimi kupcami dotarł do całej Europy. Pierwszy suchy (czyli taki jak kupujemy) makaron stworzono z myślą o marynarzach, którzy zabierali go w długie rejsy. Suszony makaron był wynalazkiem miast portowych, wspierał średniowieczny handel i przyczynił się do sukcesu włoskiego renesansu. Zapasy makaronu znajdowały się na statkach Nińa, Pinta i Santa Maria, prawdopodobnie także dzięki nim genueński żeglarz - Krzysztof Kolumb zdołał dotrzeć do Ameryki.

Równie barwne jak anegdoty z historii, są nazwy makaronów – często zależą od ich kształtów i fantazji autora i tak mamy od: sznureczków – spaghetti, piór – penne, motyli – farfalle, cięcia - tagliatelle. A poszczególne kształty doskonale komponują się z konkretnymi sosami, ale to już kolejna historia...

Zainspirowany kuchnią włoską, znając gusta polskich konsumentów oraz ich zamiłowanie do dobrego jedzenia, ale także nie spędzania w kuchni zbyt długiego czasu Hortex wprowadził "Makarony na patelnię":

Tagliatelle z sosem szpinakowym – harmonijne połączenie tagliatelli z pysznym sosem ze szpinakiem, na bazie śmietany, gorgonzoli z przyprawami oraz cebulą i pieczarkami;

– harmonijne połączenie tagliatelli z pysznym sosem ze szpinakiem, na bazie śmietany, gorgonzoli z przyprawami oraz cebulą i pieczarkami; Penne Napoletana – doskonała kompozycja penne z suszonymi pomidorami, delikatną cukinią, słodką kukurydzą i papryką oraz z sosem na bazie dojrzałych pomidorów, śmietany, pikantnej cebuli oraz podkreślających smak przypraw;

– doskonała kompozycja penne z suszonymi pomidorami, delikatną cukinią, słodką kukurydzą i papryką oraz z sosem na bazie dojrzałych pomidorów, śmietany, pikantnej cebuli oraz podkreślających smak przypraw; Spaghetti Carbonara – wyjątkowe połączenie spaghetti z chrupiącym brokułem, zielonym groszkiem, suszonym pomidorem i cebulką w aromatycznym w śmietanowym sosie z wędzonym boczkiem i przyprawami;

– wyjątkowe połączenie spaghetti z chrupiącym brokułem, zielonym groszkiem, suszonym pomidorem i cebulką w aromatycznym w śmietanowym sosie z wędzonym boczkiem i przyprawami; Farfalle z sosem Bolognese – klasyczne połączenie – farfalli ze starannie doprawionym pomidorowo-mięsnym sosem z dodatkiem chrupiącej marchewki, cebuli i pieczarek.

Podobnie wszystkie mrożonki Hortex, Makarony na patelnię nie zawierają konserwantów, barwników, ani wzmacniaczy smaku.

Opakowanie 450 gram – 7,49 pln

Reklama

Serwis prasowy Hortex