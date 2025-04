Reklama

Maj przywołuje najczęściej dobre, ciepłe wspomnienia, pachnące bzami i wiosennym, niestrasznym deszczem. W ostatnich latach coraz częściej kojarzy nam się z zapachem grillowania, które żartobliwie nazywamy narodową dyscypliną. A gdyby tak spróbować w tym roku czegoś nowego? A nawet jeśli zostaniemy przy grillu, to może warto postawić na nowe odsłony grillowanych dań? Jeśli już zdecydujemy się na spędzenie długiego majowego weekendu w domu, zaprosimy rodzinę i przyjaciół, warto byśmy zaskoczyli ich kulinarnie!

Jak przygotować menu na majówkę?

Majówkowe menu zdecydowanie powinno obfitować w świeżość i wiosenne smaki. W sklepach coraz częściej pojawiają się nowalijki, owoce pochodzące z polskich upraw – wszystko to, co kochamy i za czym tęsknimy, zwłaszcza po zimowych miesiącach. Sałatki, koktajle, soczyste mięsa i warzywne dodatki, zdrowe i kolorowe przekąski… W maju w kuchni ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Zastanów się, co lubią twoi znajomi, czym sprawisz im największą radość. Weź pod uwagę to, czy na majówkowych przyjęciach pojawią się najmłodsi. To najbardziej wymagający smakosze, dlatego chętnie skosztują menu stworzonego specjalnie z myślą o nich. Warto wiedzieć także o ewentualnych nietolerancjach pokarmowych, które znacznie decydują o składzie czy sposobie przygotowywania posiłków. Jeśli uwzględnisz to w swoich majówkowych daniach, z pewnością bliscy będą ci za to wdzięczni.

Zdarza się, że mimo kilku dni wolnego, nie każdy może pozwolić sobie na odpoczynek od pracy. Jeśli majówka nie wiąże się dla ciebie z długim relaksem, ale mimo wszystko zależy ci na ugoszczeniu najbliższych i spędzeniu z nimi czasu, rozplanuj odpowiednio czas przygotowań. Gotowanie i przyrządzanie potraw jest satysfakcjonującym, ale czasochłonnym zajęciem.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe wskazówki, może warto pomyśleć o wsparciu w kuchni? Takim, które pozwoli skrócić czas pracy, podpowie, co będzie atrakcyjną propozycją na wiosennym stole i jednocześnie zadba o jakość dań.

Twoje niezastąpione wsparcie na majówkę (i nie tylko)!



Nie ma nic cenniejszego od profesjonalnej pomocy w kuchni. Zwłaszcza, gdy za chwilę mają pojawić się goście, a ty chcesz zadbać o ich kulinarne doznania i choć przez moment poczuć się jak szef prestiżowej restauracji. Z wielofunkcyjnym robotem kuchennym z funkcją gotowania marki Kohersen wszystkie te marzenia są na wyciągnięcie ręki. Z nim majówka w tym roku będzie zdecydowanie niezapomnianym wydarzeniem kulinarnym dla ciebie i twoich przyjaciół.

Aż 18 trybów przygotowywania posiłków, 30 funkcji manualnych i ponad 800 przepisów w bezpłatnej bazie to ogrom możliwości i inspiracji. Tak szeroki wachlarz na majówkę staje się nieocenionym skarbem. Właśnie teraz różnorodność składników i smaków będzie trendy! Co ważne w bazie Kohersen, przepisy są nieustannie dodawane i tworzone przez doświadczonych kucharzy i konsultowane z technologami żywności. To daje nam gwarancję jakości dań, które przyrządzimy.

Za jeszcze dłuższą listą możliwości komponowania i przygotowywania dań stoi całe zaplecze akcesoriów będących nieodłącznym elementem robota. Na szczególną uwagę i brawa zasługują dwa, niedostępne w robotach innych producentów: mieszadło sauté, do smażenia, zapobiegające przywieraniu składników (podrzuca je od dna) i łopatka do wyrabiania ciasta, dla której nawet najgęstsze ciasto nie stanowi problemu.

Jeśli rzeczywiście majówkowy weekend nie jest dla ciebie czasem wolnym, to urządzenie marki Kohersen zadba o to, by nie tracić go jeszcze więcej w kuchni. Wielofunkcyjny robot kuchenny do gotowania nie tylko ułatwia przygotowywanie posiłków, ale także pozwala zaoszczędzić cenny czas. Dzięki możliwości wykonywania wielu czynności jednocześnie, jak np. siekanie warzyw podczas gotowania sosu, możesz skrócić czas przygotowywania posiłków i skupić się na innych zadaniach.

W kuchni dopada cię zmęczenie? Odpoczywaj i gotuj jednocześnie! Myślisz, że to niemożliwe? Kohersen rozwieje twoje wątpliwości. Robot do gotowania może być obsługiwany za pomocą telefonu i specjalnej aplikacji, dzięki czemu przygotowanie posiłków stanie się jeszcze łatwiejsze – możesz obsługiwać swojego robota kuchennego nawet z kanapy. A swoją energię wykorzystasz na spędzanie beztroskiego czasu z bliskimi.

fot. Mat. prasowe

Menu na majówkę – inspiracje



Przystawki, przekąski, pieczywo, ciasta, wypieki, dania główne, zupy, sosy, soki, koktajle, smoothies, pasty, dżemy, lody, jogurty… Robot wielofunkcyjny marki Kohersen to niekończąca się lista kulinarnych możliwości i uczt dla naszego podniebienia.

Jak wybrać z niej to, co spowoduje, że nasza majówka będzie niepowtarzalnym doznaniem? Mamy kilka propozycji!

Grillowane szaszłyki z kurczaka

Składniki

1 podwójny filet z kurczaka ( grubo pokrojony i nadziany na patyki do grillowania )

miód do skropienia

sok i skórka z jednej limonki

Sos SATAY:

świeża kolendra z łodygami ( garść )

½ pozbawionej pestek, posiekanej papryczki chilli

1-2 ząbki czosnku

3 stołowe łyżki masła orzechowego

3 cm kawałka świeżego imbiru

sok i skórka z 1 limonki

woda ( około 50 ml )

oliwa do skropienia sosu

Surówka z czerwonej kapusty:

mała główka czerwonej kapusty ( podzielona na cztery małe kawałki, pozbawiona głąba )

1 marchewka

1 jabłko

2 łyżki sosu sojowego

3-4 łyżki majonezu

3 łyżki jogurtu naturalnego

sok z cytryny

2 łyżeczki cukru

pieprz i sól

Przygotowanie

Mięso z kurczaka skrop sokiem i skórką z limonki, posmaruj cienką warstwą miodu. Odstaw mięso do lodówki do zamarynowania na 30 minut. Kapustę poszatkuj lub rozdrobnij w robocie. Obrane i pozbawione gniazd nasiennych jabłko i obraną marchewkę podziel na kawałki i rozdrobnij w robocie. Wymieszaj warzywa, dodaj majonez, jogurt, sok z cytryny, cukier dopraw solą i pieprzem. W naczyniu umieść wszystkie składniki na sos. Wodę wlewaj przez otwór w pokrywie w trakcie gdy robot będzie wyrabiał sos. Przelej sos do innego pojemniczka i skrop oliwą. Grilluj mięso przez około 15 min. Upieczone mięso podawaj z sosem, świeżą kolendrą i surówką z kapusty.

Sałatka z sosem miodowo-musztardowym



Składniki

100 g sałaty lodowej, pokrojonej

25 g szpinaku baby, pokrojonego

25 g marchewki, obranej i drobno pokrojonej

25 g pomidorków koktajlowych, pokrojonych

15 g rzodkiewki, drobno pokrojonej

25 g musztardy Dijon

50 g miodu

20 ml octu jabłkowego

125 ml oliwy z oliwek

1 łyżeczka soli

1/2 łyżeczki pieprzu

Przygotowanie

Zamocuj ostrze wielofunkcyjne w kielichu do gotowania. Umieść 25 g musztardy Dijon, 50 g miodu, 20 ml octu jabłkowego oraz 125 ml oliwy z oliwek. Zamknij pokrywę kielicha. Wymieszaj. Pozostaw na około 5 minut do całkowitego wymieszania składników. Przełóż całość do miski, dodaj wszystkie warzywa. Całość dokładnie wymieszaj. Gotowe do podania. Smacznego!

Żeberka barbecue



Składniki

1kg żeberek wieprzowych

łyżka kakao

2 łyżeczki słodkiej papryki

2 łyżeczki ostrej papryki

łyżka brązowego cukru

łyżka oleju

sól

Marynata (sos):

250ml ketchupu

4 ząbki czosnku

szalotka

chilli

łyżka octu z czerwonego wina

2 łyżki sosu sojowego

2 łyżki sosu worcester

Łyżka musztardy dijon

1-2 łyżki brązowego cukru

50ml ulubionej whisky

łyżka oleju

szczypta kminu rzymskiego

Przygotowanie

Wymieszaj z olejem składniki– kakao, paprykę słodką, paprykę ostrą, brązowy cukier i sól. Natrzyj pokrojone w porcje żeberka, zawiń folią i odstaw do lodówki na 2h. Szalotkę, czosnek, chilli i kmin rzymski podsmaż na łyżce oleju w robocie Kohersen Mycook. Gotowy sos przełóż do czystego naczynia.

WERSJA I: Żeberka ułóż na rozgrzanym grillu. Piec około 15minut z każdej strony. Gdy mięso ładnie się zrumieni, posmarować je sosem. Piec kolejne 10minut, aż sos lekko się skarmelizuje. Żeberka podawaj z resztą ciepłego lub zimnego sosu barbecue WERSJA II: Żeberka upiecz na grillu, marynując je wcześniej w całości sosu przez około 6 godzin

Z takim wsparciem, jakim jest robot wielofunkcyjny marki Kohersen, nie ma mowy o nieudanej majówce. Ta może trwać nie tylko przez pierwsze dni miesiąca, ale przez całe 31 dni. Majówka minie a niezastąpiony kuchenny pomocnik zostanie z tobą na zawsze. Przecież tyle kulinarnych odkryć jeszcze przed wami.

