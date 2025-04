Majonez wegański to ten przygotowywany bez dodatku jajek. Jego smak może być dokładnie taki sam jak tradycyjnego, babcinego majonezu, jeśli dodasz do niego płatki drożdżowe i czarną sól kala namak, która nadaje charakterystyczny, nieco „jajeczny" posmak (do kupienia w większych supermarketach za 6-8 zł za 500 g).

Wegański majonez nadaje się nie tylko jako dodatek do warzywnych burgerów, ale z powodzeniem sprawdzi się również do udekorowania wielkanocnych przystawek. Kaloryczność majonezu bez jajek jest podobna do tego tradycyjnego, jego konsystencja jest za to nieco lżejsza i bardziej puszysta.

Spis treści:

Składniki:

100 ml aquafaby,

200 ml oleju rzepakowego,

3 łyżeczki soku z cytryny,

1 łyżka płatków drożdżowych,

1 łyżeczka musztardy,

1 łyżka miodu,

sól kala namak.

Sposób przygotowania:

Aquafabę, sok z cytryny, płatki drożdżowe, miód i musztardę przełóż do kielicha blendera. Miksuj przez minutę na najwyższych obrotach. Gdy się spienią, zacznij stopniowo dodawać olej - najlepiej cały czas cienką strużką. Gdy wlejesz cały olej, dodaj sól i wyłącz blender. Majonez wegański możesz przechowywać w lodówce do 2 tygodni.

fot. Adobe Stock

Składniki:

200 ml mleka sojowego,

500 ml oleju słonecznikowego,

1 łyżka musztardy,

4 łyżki octu winnego,

1 łyżka soli kala namak,

1 łyżka syropu z agawy lub miodu.

Sposób przygotowania:

Do blendera wlej mleko, dodaj ocet, musztardę, syrop z agawy, sól i zmiksuj całość. Następnie cienkim strumieniem wlewaj olej (cały czas miksując). Gdy wlejesz całość, wyłącz blender. Wegański majonez z mleka sojowego przełóż do słoika i wstaw do lodówki.

