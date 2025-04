Gotowanie to jej pasja.Specjalnie dla czytelników We-Dwoje.pl autorka bloga Dorota smakuje przedstawiam propozycje skomponowania letnich, pysznych obiadów, bardzo prostych w przygotowaniu.

Oto trzy propozycje letnich zestawów obiadowych autorki bloga Dorota smakuje:

Chłodnik z buraków + tortilla z łososiem

Chłodnik z młodych buraków

Składniki:

pęczek botwiny lub pół kg młodych buraczków

2-3 cebule dymki

liść laurowy

3 ziela angielskie

300-400 ml jogurtu naturalnego

pieprz

sól

opcjonalnie łyżka octu winnego

listki świeżego majeranku do dekoracji

Wykonanie:

Botwinkę myjemy. Liście siekamy dość grubo, buraki obieramy i kroimy w drobną kosteczkę. Dymkę siekamy.

Do wrzątku dodajemy przyprawy. Wrzucamy najpierw buraki pokrojone w kostkę oraz cebulę. Gotujemy 5 min pod przykryciem. Wrzucamy liście, wyłączmy ogień i przykrywamy przykrywką.

Po 2 minutach buraki z barszczem przelewamy do wysokiego dzbanka, dodajemy jogurt i mieszamy. Przyprawiamy do smaku solą, pieprzem i ewentualnie octem winnym jeśli ktoś lubi kwaśniejsze. Dekorujemy listkami majeranku. Schładzamy.

Chłodnik z młodych buraków i kompozycja na letni, szybki obiad

Tortilla z łososiem, cukinią i pieczonymi ziemniakami

Składniki:

6 jaj

cukinia

50-100g wędzonego łososia

6 małych pieczonych ziemniaków

pół łyżeczki suszonego tymianku

łyżeczka świeżych listków tymianku

sól

pieprz świeżo mielony

oliwa

Wykonanie:

Ziemniaki i cukinie pokroić w kostkę. Łososia w nieduże kawałki.

Na dużej i głębokiej patelni rozgrzać 2 łyżki oliwy. Dodać ziemniaki, cukinie i łososia a także oprószyć suszonym tymiankiem, sola i pieprzem i podsmażyć ok 5 minut.

W miseczce roztrzepać jajka ze świeżym tymiankiem, wylać na patelnię, wymieszać wszystko kilkoma szybkimi ruchami, przykryć przykrywką i smażyć na wolnym ogniu ok 10-15 minut aż tortilla będzie upieczona.

Pieczona papryka faszerowana + cukinia z jajkiem + buraczki

Pieczona papryka faszerowana serkiem po hiszpańsku

Składniki:

1 duża papryka

pół szkl sera białego

1 duża łyżeczka słodkiej, wędzonej papryki w proszku

sól

pieprz

jajko

Wykonanie:

Paprykę kroimy na ćwiartki (lub na mniejsze kawałki wg jej wgłębień). Układamy w blaszce na papierze do pieczenia.

Ser rozrabiamy z jajkiem i przyprawami.

Niewielką ilość sera (by szybko się zapiekł i papryka pozostała jędrna) nakładamy na paprykę.

Zapiekamy ok 10 min.

Łódeczki z cukinii zapiekane z jajkiem, oliwą czosnkową i tymiankiem

Składniki na 4 szt:

cukinia

2 jajka kurze lub 4 jajka przepiórcze

4 małe łyżeczki oliwy aromatyzowanej czosnkiem

sól

pieprz

suszony tymianek

Wykonanie:

Cukinię umyć, przekroić wzdłuż i wszerz by uzyskać 4 łódeczki.

Każdą z nich wydrążyć (najprościej łyżeczką do robienia kulek z owoców).

Do każdej łódeczki wlać łyżeczkę oliwy a także oprószyć ją solą, pieprzem i roztartym tymiankiem. Wbić do środka jajko.

Zapiekać w piekarniku aż jajka się zetną.

Pieczone buraki z sosem z sera białego

Składniki:

25 dag młodych, małych buraków

2 czubate łyżki twarogu lub ziarnistego serka wiejskiego

1 cytryna

oliwa z pierwszego tłoczenia

listki oberwane z kilku gałązek tymianku

sól

pieprz

Wykonanie:

Buraki umyć i obrać, oprószyć sola i pieprzem, zawinąć w folię aluminiową i piec ok 15 min w 200st. Wystudzić i przełożyć na talerz.

Ser wymieszać z oliwą i sokiem z cytryny, skropić sosem buraki. Posypać świeżym tymiankiem.

Łosoś + ziemniaki + fasolka + surówka z białej kapusty

Łosoś marynowany w białym winie

Składniki na 3 osoby:

3 kawałki łososia (po ok 150g)

pół szkl białego wina

pieprz

sól

oliwa w spreju

Wykonanie:

Kawałki łososia oprószam solą i pieprzem i wkładam do szczelnego woreczka foliowego, zalewam winem i zostawiam na godzinę do zamarynowania.

Patelnię rozgrzewam, spryskuję oliwą i wykładam na nią łososia odsączonego z marynaty.

Smażę po 3-4 minuty z obu stron.

Ziemniak z koperkowej wody

Składniki na 1 porcję:

ziemniak

kilka gałązek kopru

woda – ja użyłam wody dla dzieci i niemowląt Humana

Wykonanie:

Ziemniaka porządnie szorujemy, zalewamy wodą, dodajemy koper, przykrywamy przykrywką i gotujemy do miękkości.

Wiązki fasolki szparagowej w cytrynowych obręczach

Składniki:

pół kg fasolki szparagowej

2 cytryny (będą potrzebne tylko skórki)

sól

pieprz

Wykonanie:

Fasolkę myjemy, obcinamy końce (choć ja uważam, że szkoda na to czasu :) oprószamy sola i pieprzem. Cytryny myjemy, przecinamy na pół i wyciskamy z nich sok, wykorzystując do innego dania. Z każdej pustej połówki skórki cytryny wycinamy dwie obręcze. W obręcze wkładamy fasolki.

W naczyniu do gotowania na parze układamy wiązki fasoli i resztki skórek cytryny dla dodatkowego aromatu. Parujemy 15 minut. Jeśli ktoś lubi może ugotowaną fasolkę skropić roztopionym masłem.

Najprostsza na świecie surówka z młodej kapusty białej

Składniki:

młoda kapusta biała

natka pietruszki

sól

majonez (w lżejszej wersji majonez pół na pół z jogurtem naturalnym)

Wykonanie:

Kapustę szatkujemy, posypujemy odrobiną soli i zostawiamy na 10 min by zmiękła i puściła sok.

Dodajemy posiekaną natkę i majonez.

Mieszamy.

Rozmowa z Dorotą Wdowińską-Rozbicką, autorką bloga Dorota smakuje

Od jak dawna Pani bloguje i skąd pomysł na blogowanie?

Bloga założyłam 5 lat temu, ale początkowo były to tylko moje prywatne zapiski pomysłów na obiad dla męża, dań na rodzinne imprezy czy inspiracji kulinarnych. Rok później w październiku 2008 postanowiłam zapisywać dania (ze zdjęciem), które zrobiłam, które mi się udały i które miały być powtórzone. Jednak moja ciekawość nowych smaków sprawiła, że ciągle coś nowego próbowałam i tak blog zaczął się rozrastać, przeradzając się w prawdziwą pasje i obsesję kulinarną. :)

Jaką kuchnię Pani preferuje - gotować i konsumować?

Preferuję kuchnię zdrową, lekką, prostą i szybką ale też efektowną i niebanalną. Uwielbiam dania, które przygotowuje się w pół godziny, nie cierpię sterczeć w kuchni i dłubać coś długo przy daniu, nie mam do tego cierpliwości. Pracochłonne dania robię tylko na wyraźną prośbę któregoś z domowników lub kiedy wiem, że mogę posłużyć się maszyną kuchenną.

Skąd czerpie Pani kulinarne inspiracje?

Zewsząd. :) Z książek, ale nie tylko tych stricte kulinarnych, z oglądanych zdjęć, z podróży, z wypraw do restauracji ( zawsze staram się zamawiać coś czego jeszcze nie próbowałam) z opowiadań rodzinnych i rozmów ze znajomymi, ale najczęściej inspiracje przychodzą same. Nie planuję posiłków, nie tworzę listy zakupów pod kątem jakiegoś przepisu. Najczęściej kupuję spontanicznie to na co jest sezon, to co znajdę w fajnej ofercie lub to co przyciągnie mój wzrok swoim wspaniałym wyglądem, a dopiero potem wymyślam co z tego zrobię. Namiętnie kupuję przyprawy i produkty z całego świata a potem eksperymentuję.

Czy korzysta Pani z przepisów innych?

Oczywiście. Kolekcjonuje książki kulinarne (na 8 regałów książek w moim domu – jeden to książki kulinarne). Korzystam z domowych przepisów mojej mamy, babci, teściowej, które bardzo chciałabym kiedyś zebrać i zapisać dla mojej córeczki. Lubię zaglądać co pysznego gotują znajomi – blogerzy z Polski i z zagranicy.