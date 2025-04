Mamy niejadków wiedzą, jak trudnym wyzwaniem jest nakłonienie małego uparciucha do zjedzenia jakiegokolwiek posiłku. Kolorowa aranżacja na talerzu spodoba się jednak również tym, którzy nie narzekają na brak apetytu.

Reklama

Naszym zdaniem te potrawy wyglądają tak uroczo, że aż szkoda je zjeść! Nie pozostaje nic innego, jak tylko patrzeć i podziwiać, zrobić fotkę, a potem... delektować się pysznym smakiem. Niektóre z tych potraw to prawdziwe małe dzieła sztuki, które z pewnością wymagały ogromnego nakładu pracy. Zresztą... Zobaczcie same!

1. Ciasteczka w kształcie sów

W tej aranżacji drzewko niestety nie jest jadalne, ale ciastka wyglądają tak pięknie, że aż miałoby się ochotę zjeść wszystkie naraz! Dzioby ptaszków wykonasz z migdałów, a przy przyrządzaniu samych ciastek możesz skorzystać ze zwykłego przepisu na kruche ciasteczka.

2. Krajobraz na talerzu

To chyba zdecydowanie nasz faworyt całego zestawienia. To danie jest kunsztownym dziełem sztuki, wykonane z ogromną precyzją i dbałością o najmniejsze detale! Nawet osoby, które nie przepadają za sałatą, muszą być zachwycone!

3. Owocowy tukan

Owocowy tukan siedzący na czekoladowej gałęzi wygląda po prostu pięknie! A dodatkowo skrywa w sobie całą masę witamin. Twórcy gratuluję kreatywności!

4. Ryżowy Olaf

Szał na kultową "Krainę Lodu" nie przemija, każda mała dziewczynka chciałaby stać się na chwilę śliczną Elsą, a u swojego boku mieć wygadanego Olafa! To właśnie bajkowy bałwan stał się inspiracją do przygotowania tej potrawy.

5. Pikachu z tortilli

Z pewnością wiele z was wspomina z sentymentem serię kreskówek o Pokemonach. Taka tortilla nie jest prosta w przygotowaniu, ale bardzo chętnie poprzestaniemy na podziwianiu - wygląda po prostu uroczo!

6. Śliczne sushi

To zdjęcie jest dowodem na to, że KAŻDĄ potrawę można zaserwować w kreatywny sposób. Przygotowanie domowego sushi nie jest może najłatwiejsze, ale przy odrobinie cierpliwości uda się każdemu. Wersja ze zdjęcia to mistrzostwo!

7. Świnka Peppa

Wszystkie dzieci uwielbiają Świnkę Peppę. Z pewnością więc ucieszą się, gdy zobaczą ją na swoich talerzach. Tak naprawdę wystarczy pokrojenie wędliny w odpowiedni sposób, a potem przygotowanie oczu (np. z czarnych oliwek) oraz ust (np. z papryki). Zabawna Peppa gotowa!

8. Ryżowe misie

Misiowa uczta przy stole przygotowanym z tortilli - jak widać, na talerzu da się czasem ułożyć jadalny obrazek z prawdziwą fabułą. Samantha Lee to prawdziwa mistrzyni przyrządzania uroczych posiłków! To danie aż żal zjeść!

Reklama

Zobacz też wielkanocne zbiory przepisów:

Przepis na babkę wielkanocną - 26 pomysłów

Jajka wielkanocne - 19 przepisów

Ciasta bez pieczenia na Wielkanoc - 11 przepisów

Wegetariańskie przepisy na Wielkanoc - 11 pomysłów

Wielkanocny pasztet - 21 przepisów