Raport Trendy w Smakach 2014

Publikowany raz w roku raport ekspertów McCormick i Kamis opisuje pięć najważniejszych trendów kulinarnych oraz kilkanaście smaków, które mają szansę zdobyć ogromną popularność wśród konsumentów w nadchodzących latach. Trendy publikowane są w USA od 2000 r., zaś w Polsce od 2013 r. Tegoroczna edycja raportu stawia sobie za cel opisanie zmian trendów kulinarnych będących efektem bezprecedensowej łatwości nawiązywania kontaktów międzyludzkich w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.

Jednym z takich trendów jest coraz większa fascynacja chili. „Gdziekolwiek nie spojrzeć, ludzie coraz bardziej doceniają całą gamę smaków i ostrości, których dostarcza im chili. Polacy coraz częściej podróżują i poznają kuchnie z całego świata, z których zapamiętują najciekawsze składniki i dania. Można powiedzieć, że Polacy dali się zarazić obsesją chili. Coraz chętniej sięgamy po ostre przyprawy, mieszanki przyprawowe oraz pikantne składniki dań takie jak papryczki Jalapeno czy pieprz Cayenne.” – powiedziała Magdalena Bartoszewicz – PR Manager Kamis.

Nowe trendy i dodatki kulinarne uwzględnione w raporcie Trendy w Smakach 2014, przygotowanym przez McCormick i Kamis, są zapowiedzią tego, co będzie dominować w menu na całym świecie w najbliższych miesiącach.

5 najważniejszych trendów kulinarnych 2014:

Obsesja chili: miłośnicy jedzenia na całym świecie poszukują mocnych smakowych wrażeń. Masala na nowo: nareszcie nadeszło 5 minut kuchni indyjskiej – koniec z ograniczającą tradycją, czas na interpretacje na miarę nowoczesności. Kompaktowość w kuchni: entuzjaści gotowania w miejskich kuchniach udowadniają, że w małych przestrzeniach również można wyczarować wielkie smaki, wykorzystując do maksimum dostępne zasoby. Meksykańska ofensywa: meksykańskie potrawy i składniki zdobywają światowe stoły – w każdym zakątku świata konsumenci odkrywają nowe aspekty tych smacznych, a jednocześnie zwyczajnych potraw. Brazylia wchodzi do gry: uwaga świata kieruje się coraz częściej w stronę kuchni brazylijskiej, a to z powodu uosabianych przez nią kuszących połączeń wpływów globalnych i narodowych.

5 najważniejszych dodatków smakowych w 2014 roku:

Aji Amarillo: pikantne żółte chili z Peru o odważnym, owocowym smaku. Kaszmirska masala: często domowej roboty mieszanka przypraw z Indii Północnych, w której skład wchodzi kumin, kardamon, cynamon, czarny pieprz, goździki i imbir. Herbata: już nie tylko do popijania – ten naturalny składnik coraz częściej stosowany jest w mieszankach przypraw, bulionach i marynatach. Sos chamoy: to wyjątkowe połączenie przypraw pochodzące z Meksyku, sos sporządzony z moreli, limonek, chili i przypraw zdobywa coraz większą popularność w USA. Mąka z manioku: znana też po prostu jako maniok lub tapioka – bezglutenowa alternatywa dla zwykłej mąki, a zarazem podstawowy produkt kuchni brazylijskiej, ceniona za różnorodność zastosowań.

Aby zapoznać się z kolejnymi 12 dodatkami smakowymi uwzględnionymi w raporcie, wejdź na: https://www.facebook.com/KamisZycieZeSmakiem lub www.FlavorofTogether.com.

Program charytatywny "Smak, który łączy"

Z okazji 125-lecia McCormick i Kamis zapowiadają uruchomienie programu charytatywnego „Smak, który łączy”. Marki zapraszają swoich konsumentów do dzielenia się opowieściami wokół smaku. Za każdą opowieść udostępnioną na stronie akcji: www.FlavorofTogether.com bądź na oficjalnym profilu marek w mediach społecznościowych firmy przekaże jednego dolara, z kwoty 1,25 miliona dolarów, na rzecz międzynarodowej organizacji charytatywnej United Way. W Polsce Kamis będzie wspierał partnera United Way – Banki Żywności, które zajmują się zbieraniem żywności dla potrzebujących.

Od 2000 roku w McCormick realizowany jest program Trendy w Smakach, pionierski projekt mający na celu wychwytywanie nowych trendów kulinarnych na świecie i będący wyrazem naszej pasji do smaków. Pierwszy polski raport Trendy w Smakach został ogłoszony przez markę Kamis w 2013 roku. Ten ogromnie wyczekiwany przez wszystkich doroczny raport jest siłą napędową procesu budowania innowacyjności w branży spożywczej.

Raport Trendy w smakach oddziałuje na sposób postrzegania kuchni we wszystkich zakątkach świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/KamisZycieZeSmakiem lub www.kamis.pl.

Źródło: Materiały prasowe Hill+Knowlton Strategies/ bj

