Pięknie wydana książka kucharska może być dla nas inspiracją do ciągłego odkrywania coraz to nowych smaków. Za czasów naszych babć taka publikacja była prawdziwym skarbem, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Chętnie korzystamy nie tylko ze starych ksiąg, pełnych sprawdzonych receptur, lecz także z nowych książek, często przypominającym edytorskie dzieła sztuki! Na jakie premiery czekamy tej jesieni?

Reklama

Jesień 2014 - ważne premiery książek kulinarnych

Październik i listopad to czas, kiedy w księgarniach pojawi się kilka ciekawych pozycji związanych z gotowaniem. Kolejną porcję przepisów na wypieki i desery (wraz z pięknymi zdjęciami) prezentuje Dorota Świątkowska.

Poprzednie książki autorstwa Anny Starmach cieszyły się ogromną popularnością, dlatego tej jesieni na rynek wchodzi kolejna część szybkich i łatwych do wykonania pyszności.

Na półkach znajdziecie również publikację Grzegorza Łapanowskiego i Mai Sobczak. Czekamy również na debiut wydawniczy Zosi Cudny, znanej autorki bloga kulinarnego. A do eksperymentów z kuchnią włoską na pewno skusi nas pięknie wydana książka z przepisami Sophii Loren!

Reklama

Zobacz inne ciekawe artykuły:

Jak uratować potrawę - 10 trików

Jak wybierać najlepsze warzywa i owoce - 10 porad

Kalendarium przetworów domowych - kiedy robić przetwory