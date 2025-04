3 z 6

Gąbki do zmywania naczyń to jedno z najczęstszych siedlisk bakterii. Pozostawiona wilgotna gąbka nasączona płynem do zmywania oraz resztkami produktów sprawia, że bakterie są rozpowszechnione w zlewie oraz na schnących, już umytych naczyniach. Najlepszą metodą, aby zapobiec temu jest włożenie wilgotnej gąbki do mikrofali na około minutę. Ważne jest również, aby pilnować częstej wymiany akcesoriów do zmywania, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo w kuchni.

