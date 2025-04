Rozpoczęła się 18 seria „Kuchennych rewolucji” Magdy Gessler. Tym razem restauratorka odwiedziła Sjestę w Częstochowie, gdzie miała okazję skosztować i skrytykować przygotowane dania. Nim restauracja zmieniła nazwę na Kwaśnicę, popularną zupę wywodzącą się z kuchni góralskiej, poznajcie potrawy, które nie zachwyciły sposobem podania.

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować de volailla według Magdy Gessler? Przygotowałam dla was garść porad restauratorki oraz przepis, z którego wychodzi zawsze najlepszy! To nie wszystko… Zastanawiasz się, co imitowało popularne „czekadełko”? Znajdziesz tu również przepis na prawdziwą włoską bruschettę, której nie zamienisz na żadną inną!

Jak zrobić de volaille według Magdy Gessler? Garść porad:

Mięso drobiowe użyte do przygotowania tego dania, powinno być dokładnie, cienko rozbite tak, aby móc odpowiednio zrolować mięso i uformować je w kształt kartacza. Kluczowym procesem jest marynata – przyprawione i zamarynowana pierś z kurczaka jest smaczniejsza, aromatyczniejsza i wilgotniejsza. Prawdziwy de volaille wypełniony jest jedynie masłem, które powinno wypływać po przepołowieniu go nożem. Klasycznie smażony jest na maśle klarowanym, do uzyskania chrupiącej skórki. Frytura oraz smażenie na głębokim oleju jest niewskazane – delikatna pierś z kurczaka wyschnie i będzie nieapetyczna. Błędem jest przepoławianie go przed podaniem – wypływające masło powinno być elementarnym dowodem na dobre przygotowanie potrawy, prezentowanej gościowi w restauracji. Faszerowany szpinakiem, serem, pieczarkami lub innymi dodatkami, nie może być nazywany de volaillem.

Jak zrobić kurczaka po polsku według Magdy Gessler? Sprawdź!

Przepis na de volaille:

Składniki:

4 filety piersi kurczaka

80 g masła

bułka tarta do panierowania

mąka do panierowania

jajko

sól i pieprz

sok z cytryny

olej do smażenia lub masło klarowane

Sposób przygotowania de volaille’a:

Pierś z kurczaka dokładnie oczyść i rozbij za pomocą tłuczka. Wstępnie zamarynuj mięso w soli, pieprzu oraz soku z cytryny, który zmiękczy pierś. Następnie ułóż wałeczki masła do środka i zawiń dokładnie. Obtocz jajkiem i bułką tartą. Pozostaw w lodówce przynajmniej na godzinę. Następnie smaż na maśle klarowanym do uzyskania złotego koloru. Możesz urozmaicić masło czosnkiem, ziołami (w szczególności pietruszką), ale to już nie będzie klasyczna forma de volaille’a.

Włoska bruschetta z oliwą z oliwek

Składniki:

Chrupiąca bagietka

Oliwa z oliwek dobrej jakości

3-4 pomidory malinowe lub podłużne

Szczypta soli

Szczypta pieprzu

Ocet balsamiczny

Ząbek czosnku

Bazylia

Sok z cytryny opcjonalnie

Jak zrobić bruschettę?

Pokrój bagietkę równomiernie do utworzenia pożądanej grubości kromek. Następnie polej kromki odrobiną oliwy z oliwek i przełóż do piekarnika na 15 minut na 160 stopni Celsjusza. W międzyczasie posiekaj drobno w kostkę pomidory i dopraw solą, pieprzem i oliwą. Ułóż na chrupiących kromkach i udekoruj listkami bazylii. Dodatkowo na koniec polej octem balsamicznym.

