Zastanawiasz się, na czym smażyć, by danie było smaczne i wartościowe? Przede wszystkim pamiętaj o tym, że smażenie to proces zachodzący w bardzo wysokiej temperaturze: ok. 150-200°C. Z jednej strony właśnie dzięki tym wysokim temperaturom dochodzi do zmian w wyglądzie, smaku i zapachu potrawy. Z drugiej - wysokie temperatury niosą też ryzyko niepożądanych zmian chemicznych w składzie tłuszczu, którego używamy do smażenia. Z tego powodu wybór: olej, masło, margaryna czy smalec jest bardzo ważny dla naszego zdrowia.

Rafinowany olej rzepakowy

Do smażenia najlepiej nadaje się tłuszcz, który nie ulega utlenianiu w wysokich temperaturach. Najlepiej wybierać oleje z największą ilością kwasów tłuszczowych jednonienasyconych oraz najmniejszą zawartością kwasów tłuszczowych nasyconych, ponieważ w nadmiarze niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Biorąc pod uwagę te dwie właściwości, zdecydowanie warty polecenia jest rafinowany olej rzepakowy.

Rafinowany czyli jaki?

Oleje rafinowane przechodzą skomplikowany proces obróbki w wysokiej temperaturze. Rafinacja pozbawia je wszelkich składników niekorzystnych dla zdrowia, w tym eliminuje zanieczyszczenia takie jak metale ciężkie, co dodatkowo czyni finalny produkt trwalszym i stabilniejszym.

Dodatkowo rafinowany olej rzepakowy nie ulega niekorzystnym zmianom podczas obróbki termicznej. Zawiera też dobroczynne kwasy tłuszczowe, których organizm ludzki nie wytwarza, więc muszą być dostarczane z pożywieniem. Kwasy ALA i LA wpływają na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi, a także są niezbędne dla właściwego rozwoju i funkcjonowania organizmu.

Świeżość

Za tym, by do smażenia używać oleju rzepakowego, przemawia też to, że jest tłuszczem, który bardzo długo utrzymuje świeżość.

Neutralny zapach i smak

Kolejna istotna kwestia to smak i zapach, czyli cechy, które w przypadku jedzenia są niezwykle istotne. Rafinowany olej rzepakowy ma neutralny smak i zapach. Tak samo zachowuje się podczas smażenia i to właśnie dzięki temu nie zmienia smaku przygotowywanej potrawy.

Kaloryczność

Wiesz, że olej rzepakowy odsącza się łatwiej niż inne tłuszcze? To właśnie ta cecha sprawia, że dania smażone na rafinowanym oleju rzepakowym są mniej kaloryczne.