7 produktów, które schładzają organizm

Ogórek

Ogórki składają się w 96% z wody – garść pokrojonych warzyw ma ok. 15 kcal. To dietetyczna przekąska, która pozwala skutecznie schłodzić organizm – przygotuj chłodnik ogórkowy, sorbet lub sałatkę. Skórka jest cennym źródłem błonnika – dodatkowo chroni warzywo i pozwala na zachowanie większej ilości wody. Zawiera potas, który pełni kluczową rolę w regulowaniu ciśnienia i pracy serca.

Reklama

Arbuz

Arbuzy w większości składają się z wody, podobnie jak ogórki, bo aż w 92%. Szklanka pokrojonego owocu ma około 45 kcal. Najlepiej przygotować z niego sorbety, owocowe chłodniki oraz sałatki. Arbuz zawiera likopen i karotenoidy, które wpływają na prawidłową prace serca. Nerki zamieniają cytrulinę na argininę, która korzystnie wpływa na cyrkulację krwi i wzmacnia układ krwionośny. Świetnym pomysłem jest zamrożenie kawałków arbuza i nabić patyczkami do lodów. Zastąpisz tym słodzone sorbety i lody.

Melon

Melony zawierają spore ilości wody, która pozwala nawodnić organizm. Miodowy, cantalupe lub inne odmiany są doskonałym źródłem prowitaminy A oraz witaminy C. Wysoka zawartość elektrolitów sprawia, ze jest doskonałą pomocą w walce z udarem słonecznym. Nadają się nie tylko do sałatek owocowych, ale też tych z włoską wędliną, taką jak prosciutto cotto. Wydrąż kuleczki z melona i zamroź – to dobry zamiennik kostek lodu – nie rozwodnią napoju, a dodatkowo znacznie go schłodzą.

Jogurt i produkty mleczne

Zawartość prebiotyków pozwala na utrzymanie układu pokarmowego w dobrej kondycji. Zawarte bakterie wspomagają trawienie i zmniejszają ryzyko biegunki czy zaparć. Podobnie jak jogurty, kiszonki – kapusta kiszona, ogórki lub zakwas buraczany – wspomagają pracę jelit i są jednym z najlepszych i kluczowych prebiotyków. Wystarczy zamrozić jogurt i podać zamiast lodów.

Mięta

Zaparzone świeże liście mięty odsącz i schłodź napar. Może być bazą do zrobienia lemoniady – nie bez powodu jest jednym z najlepszych napojów gaszących pragnienie. Cytryna działa chłodząco. Dodatkowo jest stosowana jako produkt, który uśmierza ból wywołany poparzeniami słonecznymi.

Cukinia

Cukinia składa się aż w 95% z wody. Zawartość witaminy B pozwala kontrolować poziom cukru we krwi. Jej spożycie pozwala zabezpieczyć organizm przed stanem zapalnym, wywołanym przez poparzenia słoneczne. To imponujące źródło miedzi, cynku, fosforu, witaminy K oraz potasu. Przetwory z cukinii to dobry pomysł na zagospodarowanie zapasów, ale najlepszym sposobem na skorzystanie ze wszystkich wartości odżywczych, jest konsumpcja na surowo. Zrób sałatkę z cukinii i zetrzyj ją na tarce lub pokrój w cienkie wstęgi.

Ananas

Ananasy zawierają bromelainę, która zmniejsza stany zapalne w organizmie. Garść pokrojonego, surowego ananasa dostarcza aż 105% dziennego zapotrzebowania na witaminę C oraz prawie 80% dawki magnezu. To znacznie wpływa na polepszenie poziomu cukru we krwi. Najlepszym wyborem jest zawsze świeży produkt – ten z puszki zawiera syrop glukozowo-fruktozowy lub dodany cukier. Pokrój ananas w kawałki i zamroź – potem zmiksuj na gładko i dodaj ulubiony jogurt. W ten sposób uzyskasz doskonałe smoothie.

Reklama

Zobacz też:

Sprawdź, jak zrobić lekki obiad na upały! Pożywnie i smacznie! Chłodniki, które skutecznie gaszą pragnienie. 27 pomysłów!