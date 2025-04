Krystalicznie przezroczyste kostki lodu wydają się dużym wyzwaniem, a w rzeczywistości wystarczy jedna prosta rzecz, o której nie możesz zapominać podczas szykowania wody. Nigdy nie wlewaj do foremek zwykłej wody z kranu - tak zamrożone kostki będą miały matowy, mętny odcień.

Sekretem idealnie krystalicznych kostek lodu jest odpowiednie przygotowanie wody. Zamiast lać ją do foremek prosto z kranu czy dzbanka filtrującego, najpierw zagotuj ją i całkowicie wystudź. Dopiero w następnym kroku rozlej wodę do foremek i wstaw do zamrażarki. Niektórzy zalecają, aby wodę przegotować dwukrotnie, ale w zupełności wystarczy jedno wrzenie.

Tak przygotowane kostki po zamrożeniu będą idealnie krystaliczne i przezroczyste, dzięki czemu będą nie tylko orzeźwiającym, ale także dekoracyjnym dodatkiem do letnich drinków oraz słodkich napojów.

W internecie możesz też znaleźć wskazówkę, aby do foremek rozlać zagotowaną i bardzo gorącą wodę, a następnie od razu włożyć ją do zamrażarki. Miałoby to przyspieszyć mrożenie i zagwarantować gotowe kostki w pół godziny. Niestety, takie rozwiązanie nie jest bezpieczne dla twojej zamrażarki. Włożenie gorącego produktu może uszkodzić urządzenie.

fot. Jak zrobić krystaliczne kostki lodu/Adobe Stock, Mdv Edwards

Kostki lodu z wody kranowej czy nawet mineralnej niemal na pewno nie będą krystaliczne. Dzieje się tak przez obecne w wodzie kranowej pęcherzyki powietrza, które nie mają dokąd "uciec" podczas mrożenia. Zostają więc w środku, otoczone lodem, jednak starają się "uciekać" ku górze.

Ponieważ mają kulisty kształt, odbijają światło w sposób rozproszony, przez co kostki wydają się mlecznobiałe. Gdyby jednak odciąć mętny kawałek ostrym, ciepłym nożem, możliwe byłoby uzyskanie przezroczystych kostek.

Może tak się także zdarzyć w przypadku wody mineralnej, która zawiera szereg związków chemicznych, które mogą sprzyjać tworzeniu się pęcherzyków. Po przegotowaniu wody pęcherzyki powietrza ulegają rozbiciu, dzięki czemu kostki lodu będą przezroczyste.

fot. Jak zrobić krystaliczne kostki lodu/Adobe Stock, PixobaPICS

