Kozia broda to ciekawie wyglądający grzyb, który przypomina rafę koralową. W Polsce jest uznany za gatunek zagrożony wyginięciem, ale i bez tego grzybiarze, nawet doświadczeni, niechętnie zbierają go do swojego koszyka. Jak rozpoznać kozią brodę w lesie?

Reklama

Spis treści:

Siedzuń sosnowy, zwany także kozią brodą albo szmaciakiem, to ciekawy grzyb, który zupełnie różni się od większości swoich leśnych kuzynów. Wygląda raczej jak karbowana sałata albo kalafior, a jego kształt bywa bardzo nieregularny. Może mieć nawet kilkadziesiąt centymetrów średnicy i kilka kilogramów wagi.

Trzon koziej brody jest bardzo krótki, ale gruby, a miąższ miękki i biały. Sama kozia broda w młodej fazie jest biaława, później żółta, a dojrzały grzyb staje się brązowy. Napotkany w lesie jest prawdziwą atrakcją, podobnie jak fioletowe grzyby albo tzw. palce diabła (okratek australijski).

fot. Kozia broda grzyb/Adobe Stock, Mihai Constantin/Wirestock

Jak sama nazwa wskazuje, siedzuń sosnowy lubi... siedzieć pod sosnami. To właśnie w lasach iglastych, w których dominują sosny, można go spotkać. Rośnie od lipca do listopada. Niekiedy spotyka się go także w lasach mieszanych, ale zawsze w pobliżu iglaków.

Może z powodzeniem rosnąć zarówno na drzewach żywych, jak i martwych. Z tego powodu czasem określany jest jako grzyb pasożyt. Owocniki koziej brody najczęściej bytują u podstawy pni.

Większość grzybiarzy omija siedzunie, a tymczasem jest to naprawdę pyszny okaz. Ponadto uważany jest za grzyb leczniczy i tzw. superfood. Podobno pomaga wzmacniać odporność, wspierać organizm w leczeniu cukrzycy oraz ma właściwości przeciwzapalne.

Jak smakuje grzyb kozia broda?

Siedzuń ma przyjemny orzechowy smak i świetnie sprawdza się jako baza zup i kremowych sosów na bazie śmietany. Koziej brody nie zbiera się zbyt często nie tylko ze względu na jej osobliwy, podejrzany wygląd, ale także dlatego, że jest to grzyb zagrożony wyginięciem.

Kozia broda, pomimo swojego charakterystycznego wyglądu, może być mylona z niektórymi swoimi kuzynami. Najczęściej chodzi o koralówkę, która może wywołać biegunkę i wymioty, a także tzw. szmaciak dębowy, który jest chroniony przez prawo i nie należy go zbierać.

Koralówkę łatwo rozpoznać, ponieważ jej "kapelusz" jest bardziej rurkowaty. Szmaciaka dębowego można odróżnić głównie po tym, że o wiele bardziej woli towarzystwo jodły, niż sosny.

fot. Grzyb kozia broda/Adobe Stock, eflstudioart

Reklama

Czytaj także:

Czy wiesz, jak rozpoznać rydze?

Jak oczyścić kurki?

Objawy zatrucia grzybami