Kotlety mielone z grzybów to wyjątkowa propozycja dla wszystkich miłośników dań wegetariańskich i grzybowych smaków. Choć tradycyjne kotlety mielone kojarzą się z mięsem, wersja z grzybów to lekka i pełna aromatów alternatywa, która zachwyci nie tylko wegetarian, ale także każdego, kto poszukuje nowych kulinarnych doznań. Dowiedz się, jak prosto i szybko przygotować smaczne i sycące kotlety z grzybów, które idealnie sprawdzą się na obiad czy kolację.

Spis treści:

Jeśli do marynowania czy suszenia grzybów wybrałaś najładniejsze okazy, pozostałe grzyby, takie jak podgrzybki, gąski czy maślaki, świetnie nadają się do innych dań. Kotlety z grzybów to pyszna alternatywa dla klasycznych mielonych. Świetnie komponują się w towarzystwie śmietanowych sosów oraz potrawek.

Do kotletów mielonych z grzybów można też dodać trochę mięsa mielonego. Doskonale też będzie pasował starty twardy żółty ser, pokruszony ser feta lub pleśniowy typu Brie.

Składniki:

0,5 kg grzybów świeżych lub 100 g suszonych,

1 cebula,

1 ząbek czosnku,

1 czerstwa kajzerka,

1 jajko,

1 szklanka mleka,

sól,

pieprz,

2 łyżki posiekanej zielonej pietruszki,

2 łyżki posiekanego koperku,

3 łyżki bułki tartej.

Sposób przygotowania:

Grzyby oczyść na sucho, a jeśli musisz je przepłukać, zrób to szybko. Maślaki obierz ze skórki (jeśli ich używasz). Jeśli używasz grzybów suszonych, pamiętaj, aby najpierw je wymoczyć. Oczyszczone grzyby duś pod przykryciem z cebulką i odrobiną masła, aż zmiękną. Jeśli puszczą sok, odparuj go, aby masa nie była zbyt wodnista. Zmiel uduszone grzyby razem z bułką, wcześniej wymoczoną w mleku. Do masy dodaj jajko, sól, pieprz, posiekaną zieloną pietruszkę, zgnieciony ząbek czosnku i trochę koperku. Całość dobrze wymieszaj. Formuj kotlety, obtaczaj je w bułce tartej i smaż na rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron. Kotlety będą gotowe, gdy będą chrupiące i rumiane.

fot. Kotlety mielone z grzybów/Adobe Stock, Fanfo

Te wyjątkowe kotlety z kani to aromatyczne i delikatne danie, które wspaniale łączy smak grzybów z chrupiącą skórką. Podsmażona cebula, czosnek i świeże zioła podkreślają naturalny aromat kani, tworząc zdrową i smaczną alternatywę dla tradycyjnych mielonych kotletów. Kotlety z kani możesz też przygotować w taki sposób, aby bardziej przypominały schabowe.

Składniki:

500 g kani,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

1 jajko,

3 łyżki bułki tartej,

1 łyżka natki pietruszki (posiekanej),

sól i pieprz do smaku,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Kanie oczyść i drobno posiekaj. Na patelni podsmaż posiekaną cebulę oraz czosnek przeciśnięty przez praskę, aż staną się miękkie i lekko złociste. W misce wymieszaj kanie, podsmażoną cebulę i czosnek, jajko, bułkę tartą i natkę pietruszki. Dopraw masę solą i pieprzem, a następnie formuj kotlety. Smaż kotlety na rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron. Podawaj z ulubionymi dodatkami, np. ziemniakami lub sałatką.

fot. Kotlety mielone z kani/Adobe Stock, chernikovatv

Pyszne mielone możesz także przygotować z grzybów mrożonych. To szybka i wygodna opcja dla miłośników grzybów, a przy tym dostępna przez cały rok. Proste w przygotowaniu i pełne smaku, idealnie sprawdzą się jako szybki obiad lub kolacja, a podane z kaszą lub ziemniakami stworzą pyszne, domowe danie.

Składniki:

500 g mrożonych grzybów leśnych (np. borowiki, podgrzybki),

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

1 jajko,

4 łyżki bułki tartej,

sól i pieprz do smaku,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Rozmroź grzyby, odsącz nadmiar wody i drobno je posiekaj. Cebulę i czosnek drobno posiekaj (cebulę możesz też zetrzeć na grubych oczkach). Na patelni podsmaż cebulę i czosnek, aż staną się miękkie. Wymieszaj posiekane grzyby, cebulę, czosnek, jajko i bułkę tartą w misce. Dopraw solą i pieprzem, a następnie formuj kotlety. Smaż kotlety na rozgrzanym oleju, aż będą złote z obu stron. Podawaj z ulubionymi dodatkami, np. kaszą lub surówką.

fot. Kotlety z mrożonych grzybów/Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Aromatyczne i pełne głębokiego smaku kotlety ze świeżych leśnych grzybów będą doskonałym dodatkiem do obiadu lub samodzielnym daniem. Świetnie komponują się z ziemniakami lub sałatką, wprowadzając smak lasu na talerz.

Składniki:

500 g świeżych grzybów leśnych (np. podgrzybki, borowiki, maślaki),

1 cebula,

2 jajka,

5 łyżek bułki tartej,

1 łyżka masła,

sól i pieprz do smaku,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Oczyść i drobno posiekaj grzyby. Na patelni rozgrzej masło i podsmaż grzyby z posiekaną cebulą, aż odparują nadmiar wody i zmiękną. Wymieszaj grzyby z bułką tartą i jajkami, aż masa będzie dobrze związana. Nie może być za rzadka ani za gęsta. Dopraw solą i pieprzem. Formuj kotlety, obtaczaj je w bułce tartej i smaż na złoty kolor z obu stron. Podawaj z ziemniakami lub chlebem.

fot. Kotlety z grzybów leśnych/Adobe Stock, sapunovaphoto

Kotlety z połączenia grzybów leśnych i ugotowanych ziemniaków to sycące i aromatyczne danie, które łączy w sobie miękką konsystencję ziemniaków z wyrazistym smakiem grzybów. Idealne na szybki obiad lub kolację, z dodatkiem warzyw lub sosu, stanowią prostą, a jednocześnie wyjątkową potrawę.

Składniki:

300 g grzybów leśnych,

500 g ugotowanych ziemniaków,

1 cebula,

1 jajko,

4 łyżki bułki tartej,

sól i pieprz do smaku,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Ugotuj ziemniaki w lekko osolonej wodzie, a następnie przeciśnij je przez praskę lub utłucz. Grzyby oczyść i drobno posiekaj. Podsmaż je na patelni razem z posiekaną cebulą, aż zmiękną. Wymieszaj ziemniaki, grzyby, cebulę, jajko i bułkę tartą. Dopraw solą i pieprzem. Formuj kotlety i smaż na rozgrzanym oleju, aż będą złociste z obu stron. Podawaj z sosem lub warzywami na parze.

fot. Kotlety z grzybów i ziemniaków/Adobe Stock, Tiffany

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.09.2009.

